El bus interparroquial guanya usuaris, tot i que Andbus assenyala la manca d’informació com a principal obstacle

Cinc dies després de l’entrada en funcionament del bus interparroquial entre Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, Andbus fa un primer balanç positiu del servei, tot i assenyalar que la manca d’informació als usuaris ha estat un dels principals obstacles en aquest període inicial. “El primer dia van pujar només sis persones en tot el matí; ara el fan servir bastant més”, expliquen fonts oficials de l’empresa, les quals es mostren confiades que els passatgers aniran augmentant a mesura que la gent coneix la línia.
Tot i que encara no es disposa de dades sistematitzades d’ocupació, des d’Andbus es confirma que en hores punta, especialment al matí a les 08.30 hores i al migdia a les 13.00 hores, s’han registrat fins a 12 o 14 passatgers simultanis a bord. L’empresa atribueix aquest repunt a la connexió amb centres educatius com l’escola francesa d’Escaldes, i assegura que “l’acceptació per part dels usuaris està sent bona”.
Per altra banda, un dels aspectes millor valorats és la parada a l’Avinguda del Pessebre, la qual facilita l’accés a una zona molt transitada. A més, apunten que no s’han registrat incidències ni problemes operatius en aquests primers dies, i la coordinació amb el comú ha estat fluïda, tot i que remarquen que la difusió insuficient del servei ha estat el principal motiu de queixa dels usuaris: “Molts no sabien que el bus ja funcionava”.
Per tal de millorar el seguiment del servei, l’empresa té previst instal·lar un sistema de recompte automàtic de passatgers, com el que ja fa servir en altres línies comunals. En paral·lel, s’han fet accions informatives a través de xarxes socials, tot i que Andbus desconeix si actualment hi ha cartells físics informatius en parades o espais públics. Tampoc ha rebut peticions concretes de modificació del recorregut, però les mateixes fonts recorden que aquestes decisions recauen sobre els comuns, els quals són els responsables del disseny i gestió de la línia. “Nosaltres fem el servei que ens demanen”, conclouen.