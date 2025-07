Transport públic

El bus interparroquial entre Andorra la Vella i Escaldes podria estar en marxa a la tardor

Gili mante que "si haguéssim sabut els canvis en les línies, hauríem buscat la millor solució per als ciutadans"

El servei de bus interparroquial entre Andorra la Vella i Escaldes-Engordany i en el qual s’està treballant des de les dues corporacions per definir, entre altres, el recorregut, pot estar “en marxa” a la tardor, potser fins i tot el mes de setembre, segons ha avançat la cònsol major escaldenca, Rosa Gili.

D’aquesta manera ha destacat que els dos comuns han estat treballant i que fins que l’executiu va fer els canvis en les línies nacionals aquest servei conjunt es plantejava “sense forçosament pressa”, ja que el que es volia era que suposés “un plus, un benefici afegit” però ara, arran de les modificacions s’ha tornat “una necessitat”. En aquest sentit, ha posat en relleu que malgrat els processos de l’administració pública, que requereixen uns tràmits, es farà “molt ràpidament”.

Tenint en compte que una de les queixes que hi ha hagut ha estat que la línia circular, que unia les parròquies centrals, hagi deixat de funcionar i que des del Govern es defensi que aquest recorregut hauria de ser assumit pel bus comunal, Gili ha argumentat que en un principi “l’objectiu inicial” era poder apropar la gent d’Andorra la Vella als llocs “importants” de la parròquia veïna com l’hospital, el centre o la part alta i que els d’Escaldes-Engordany arribessin a indrets com la CASS o el Govern. Per tant, ha afegit que com que la línia circular “prestava un altre servei” s’acabarà de veure “com es compagina una cosa amb l’altra”, tot i que no s’havia “treballat mai amb aquesta idea”, ja que si s’hagués “sabut s’hauria buscat la millor manera per perjudicar el menys possible els ciutadans”. En aquest sentit, ha lamentat novament no haver pogut prendre part en la decisió sobre els canvis en les línies nacionals malgrat celebrar que s’hagin fet alguns ajustaments arran de la “preocupació” mostrada pels ciutadans.