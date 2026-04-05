Josep-Lluís Serrano anima els fidels a viure la Pasqua amb esperança i compromís en el seu missatge pastoral

El copríncep episcopal d’Andorra i bisbe d’Urgell, Josep-Lluís Serrano Pentinat, ha fet arribar el seu missatge de Pasqua als fidels des del claustre del Palau Episcopal de la Seu d’Urgell, amb una reflexió centrada en el significat profund d’aquesta celebració per al cristianisme.
Durant la seva intervenció, ha assenyalat que la Pasqua representa el nucli de la fe cristiana i ha explicat aquest misteri a través de diferents dimensions. D’una banda, ha evocat la creació com un pas de la foscor cap a la llum, i de l’altra ha recordat el relat del poble d’Israel com a símbol d’alliberament i camí cap a la llibertat.
El bisbe ha posat especial èmfasi en la figura de Crist, destacant el seu patiment, mort i resurrecció com a origen d’una nova vida per als creients. “Passarem de la mort a la vida”, ha afirmat, tot definint la vida cristiana com un recorregut cap a la plenitud.
En aquest marc, ha encoratjat la comunitat a viure amb intensitat el temps pasqual i a transmetre aquest esperit en l’entorn quotidià, tant en l’àmbit familiar com laboral o educatiu, amb l’objectiu de generar esperança al seu voltant.
El copríncep també ha expressat el seu reconeixement a totes les persones que participen activament en la vida eclesiàstica, com a sacerdots i catequistes, i ha demanat el suport dels fidels per a la seva tasca.
Finalment, ha convidat a participar en la Jornada Diocesana prevista per a l’1 de maig al santuari de la Mare de Déu de Núria, una trobada que reunirà famílies i acollirà la presentació dels infants que rebran la primera comunió durant els pròxims mesos.