Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, en la presentació dels actes del Dia Internacional de la Dona. | SFGA / JAViladot
Elena Hernández Molina
Accions del Govern pel 8M

Les accions del 8M se centren en la prevenció de la “pressió estètica” en edats cada vegada més primerenques

Igualtat impulsa, a més, la corresponsabilitat en la criança per avançar cap a una distribució equitativa de les tasques de cura dels infants

“Els nostres actes van en la línia de sensibilitzar al màxim la població entorn d’una temàtica que ens preocupa molt com és la pressió estètica”, ha afirmat la secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, durant la presentació de les iniciatives amb motiu del Dia Internacional de la Dona. Cadena ha advertit de la inquietud creixent davant la “pressió” que es detecta en edats primerenques, amb “cada vegada més nenes que entren en rutines de posar-se cremes o maquillar-se a edats molt primerenques”.

Davant d’aquesta realitat, la voluntat de la Secretaria d’Estat és reforçar la conscienciació social i “intentar revertir aquesta situació”. En aquest context, les activitats programades amb motiu del 8M posen l’accent en la corresponsabilitat en la cura dels infants i en la necessitat d’avançar cap a un repartiment més equilibrat de les responsabilitats familiars.

“Els nostres actes van en la línia de sensibilitzar al màxim la població entorn d’una temàtica que ens preocupa molt com és la pressió estètica” – Mariona Cadena

Pel que fa al programa d’actes, el 3 de març se celebrarà a la sala d’actes del Comú d’Escaldes-Engordany el conta-contes ‘Guapa’, una proposta centrada en la pressió estètica. El 5 de març, el Centre de Congressos d’Andorra la Vella acollirà la projecció del curtmetratge ‘Cuarentena’, nominat als Goya el 2025, seguida d’un col·loqui amb associacions de dones i professionals de la igualtat per analitzar l’impacte físic, emocional, social i laboral de la maternitat, així com la conciliació i la corresponsabilitat en la criança. També es repartiran llaços liles i es difondrà l’eslògan consensuat “8M Som Totes”.

En el marc d’aquestes accions, l’Executiu situa l’àmbit de les cures com a eix central, coincidint amb la tramitació de la llei del permís de naixement igualitari. Cadena ha detallat que el text preveu ampliar de quatre a sis setmanes el permís del segon progenitor a partir del 2026, amb caràcter retroactiu per als infants nascuts entre l’1 de gener i l’entrada en vigor de la norma. L’objectiu és avançar progressivament fins a equiparar els dos progenitors amb 20 setmanes cadascun. “Amb aquesta llei Andorra fa un pas endavant per la igualtat entre dones i homes”, ha remarcat la secretària d’Estat, qui ha insistit que la mesura va més enllà de l’àmbit laboral i suposa“un canvi cultural profund” en el reconeixement de la criança com una responsabilitat compartida.

Cadena defensa la legitimitat de la manifestació i confirma que el 8M assistirà a una comissió de l’ONU a Nova York

Sobre la manifestació convocada per Acció Feminista, Cadena ha assenyalat que “qualsevol manifestació és molt legítima” i que l’entitat té el dret d’expressar-se. En aquest sentit, ha afegit que el 8 de març assistirà a la Comissió Jurídica i Social de la Dona de les Nacions Unides, a Nova York, i que no li consta la participació d’altres membres del Govern en la mobilització. Paral·lelament, ha explicat que des de que va començar la legislatura s’estan desenvolupant cinc línies estratègiques que inclouen la transversalitat de les polítiques d’igualtat, l’àmbit del treball i l’ocupació, l’educació formal i no formal, la sensibilització continuada al llarg de l’any, i l’atenció directa mitjançant serveis especialitzats en violència de gènere, violència domèstica, tràfic d’éssers humans, persones refugiades i casos d’assetjament o LGTBI-fòbia.

L’Executiu aprova el projecte de llei que inicia el tràmit parlamentari per ampliar el permís del segon progenitor

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
La data de reobertura dona aire al Pas, que espera una empenta d’Andorra Turisme per recuperar activitat
El departament de Social d’Andorra la Vella es trasllada a Prat de la Creu a un espai més accessible i confidencial
El 80% de les empreses ja han presentat el pla d’igualtat, tot i que una vintena encara no han completat el tràmit

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat, Successos
Un vigilant de seguretat d’un local d’oci del Tarter és investigat per agredir un client amb un bastó telescòpic
  • Societat
Andorra Telecom destina 4.785 euros als projectes solidaris d’ASSANDCA i AUTEA al Fòrum Andbus Solidari
  • Parròquies, Societat
Escaldes-Engordany impulsa ‘Ressonàncies’, un cicle cultural amb motiu del Dia Internacional de la Dona
Actualitat de les Parròquies
  • Cultura, Parròquies
Sant Julià acollirà el rodatge de ‘11’, una coproducció en català que mobilitzarà fins a 115 professionals durant deu dies
  • Parròquies, Societat
Escaldes-Engordany impulsa ‘Ressonàncies’, un cicle cultural amb motiu del Dia Internacional de la Dona
  • Parròquies, Societat
Andorra la Vella demana un estudi complementari per analitzar l’encaix urbanístic del traçat del futur tramvia
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu