Les accions del 8M se centren en la prevenció de la “pressió estètica” en edats cada vegada més primerenques

“Els nostres actes van en la línia de sensibilitzar al màxim la població entorn d’una temàtica que ens preocupa molt com és la pressió estètica”, ha afirmat la secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, durant la presentació de les iniciatives amb motiu del Dia Internacional de la Dona. Cadena ha advertit de la inquietud creixent davant la “pressió” que es detecta en edats primerenques, amb “cada vegada més nenes que entren en rutines de posar-se cremes o maquillar-se a edats molt primerenques”.
Davant d’aquesta realitat, la voluntat de la Secretaria d’Estat és reforçar la conscienciació social i “intentar revertir aquesta situació”. En aquest context, les activitats programades amb motiu del 8M posen l’accent en la corresponsabilitat en la cura dels infants i en la necessitat d’avançar cap a un repartiment més equilibrat de les responsabilitats familiars.
Pel que fa al programa d’actes, el 3 de març se celebrarà a la sala d’actes del Comú d’Escaldes-Engordany el conta-contes ‘Guapa’, una proposta centrada en la pressió estètica. El 5 de març, el Centre de Congressos d’Andorra la Vella acollirà la projecció del curtmetratge ‘Cuarentena’, nominat als Goya el 2025, seguida d’un col·loqui amb associacions de dones i professionals de la igualtat per analitzar l’impacte físic, emocional, social i laboral de la maternitat, així com la conciliació i la corresponsabilitat en la criança. També es repartiran llaços liles i es difondrà l’eslògan consensuat “8M Som Totes”.
En el marc d’aquestes accions, l’Executiu situa l’àmbit de les cures com a eix central, coincidint amb la tramitació de la llei del permís de naixement igualitari. Cadena ha detallat que el text preveu ampliar de quatre a sis setmanes el permís del segon progenitor a partir del 2026, amb caràcter retroactiu per als infants nascuts entre l’1 de gener i l’entrada en vigor de la norma. L’objectiu és avançar progressivament fins a equiparar els dos progenitors amb 20 setmanes cadascun. “Amb aquesta llei Andorra fa un pas endavant per la igualtat entre dones i homes”, ha remarcat la secretària d’Estat, qui ha insistit que la mesura va més enllà de l’àmbit laboral i suposa“un canvi cultural profund” en el reconeixement de la criança com una responsabilitat compartida.
Sobre la manifestació convocada per Acció Feminista, Cadena ha assenyalat que “qualsevol manifestació és molt legítima” i que l’entitat té el dret d’expressar-se. En aquest sentit, ha afegit que el 8 de març assistirà a la Comissió Jurídica i Social de la Dona de les Nacions Unides, a Nova York, i que no li consta la participació d’altres membres del Govern en la mobilització. Paral·lelament, ha explicat que des de que va començar la legislatura s’estan desenvolupant cinc línies estratègiques que inclouen la transversalitat de les polítiques d’igualtat, l’àmbit del treball i l’ocupació, l’educació formal i no formal, la sensibilització continuada al llarg de l’any, i l’atenció directa mitjançant serveis especialitzats en violència de gènere, violència domèstica, tràfic d’éssers humans, persones refugiades i casos d’assetjament o LGTBI-fòbia.