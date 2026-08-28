El 62,8% dels residents viu de lloguer, mentre el preu mitjà dels contractes puja als 9,9 euros per metre quadrat

El lloguer continua sent el règim de tinença de l’habitatge més habitual al Principat, amb un 62,8% de les persones residents ocupant un immoble sota aquesta modalitat durant el 2025, segons les dades de l’Enquesta de pressupostos familiars. La proporció ha augmentat respecte de l’any 2024, alhora que el preu mitjà del conjunt dels habitatges arrendats ha passat dels 9,4 euros per metre quadrat mensuals als 9,9 euros.
Una evolució diferent s’observa en els contractes més recents. En concret, els habitatges amb menys d’un any de lloguer durant el 2025 han registrat un preu mitjà de 12,1 euros per metre quadrat, per sota dels 12,8 euros comptabilitzats l’any anterior. Pel que fa a la mediana, aquesta ha passat dels 11,9 euros per metre quadrat del 2024 als 12 euros del 2025. Quant al temps d’ocupació de l’habitatge principal, la mitjana se situa en 12,2 anys durant el 2025, una xifra lleugerament inferior a la registrada l’any anterior.
El 85,4% de la despesa de les llars es concentra dins del Principat, on el consum augmenta un 9,4% respecte de l’any anterior
Més enllà de l’habitatge, la despesa total efectuada per les llars en béns i serveis destinats al consum final ha augmentat un 7,2% durant el 2025 respecte de l’any anterior. La despesa mitjana per persona ha crescut un 4,8% i la despesa mitjana per llar ho ha fet un 5,5%. Tenint en compte una variació dels preus del 2,6% entre el 2024 i el 2025, el creixement real de la despesa total ha estat del 4,5%, mentre que el de la despesa mitjana per persona i per llar s’ha situat en el 2,1% i el 2,8%, respectivament.
Per grups, els principals increments s’han produït en vestit i calçat, amb un 44% més; serveis d’educació, amb un 38,8%, i recreació, esport i cultura, amb un 29,7%. En sentit contrari, la despesa en salut ha disminuït un 13,4% i la destinada a mobles, equipament domèstic i manteniment rutinari de la llar, un 10,9%. Pel que fa a la localització del consum, el 85,4% de la despesa de les llars es va efectuar al Principat i el 14,6% restant, a l’estranger. En comparació amb el 2024, la despesa feta a Andorra ha augmentat un 9,4%.
El 13,3% de les llars disposa d’almenys un habitatge secundari, amb Espanya com a principal ubicació en concentrar-ne el 68,2%
Dins del Principat, la despesa ha crescut en tots els grups excepte en salut, amb un 16,9% menys; aliments i begudes no alcohòliques, amb una disminució del 3%, i mobles, equipament domèstic i manteniment rutinari de la llar, amb un 2,4% menys. Els increments més elevats corresponen als serveis d’educació, amb un 157,5%; vestit i calçat, amb un 46,5%, i recreació, esport i cultura, amb un 25%. Quant a la despesa efectuada a l’estranger, els augments més destacats s’han registrat en assegurances i serveis financers, amb un 55,8%, i recreació, esport i cultura, amb un 35%.
Finalment, l’enquesta també recull diferents característiques de les llars residents. Les dades indiquen que el 54,8% de les persones viu en llars sense persones dependents. D’aquest percentatge, un 14,1% correspon a llars formades per un adult i un 40,7%, a llars amb dos o més adults sense persones dependents. A més, el 84,4% de les llars disposa d’almenys un turisme i el 26,5% compta amb almenys una motocicleta o un ciclomotor com a mitjà de transport. Per contra, el 14% de les llars no disposa de cap vehicle.