L’Inter d’Escaldes ja coneix els rivals per a la fase de grups de Conference, entre els quals el Getafe i el Copenhaguen

Després de fer història ahir al Nou Estadi de la FAF, l’Inter d’Escaldes ha conegut aquest migdia els rivals als quals s’enfrontarà en el primer gran periple europeu de la història d’un club andorrà. Així, en aquesta fase de grups de la Conference League, l’equip tricolor visitarà el Getafe, de la Primera Divisió espanyola, l’Estrella Roja de Belgrad i el Mjällby suec; i rebrà a casa els danesos Copenhaguen i Århus, així com l’Universitatea Craiova romanès.
La fase de lliga donarà el tret de sortida el pròxim dijous 15 d’octubre i clourà el 17 de desembre, tot i que l’ordre dels partits i els horaris oficials se sabran aquest diumenge. Els blaus-i-negres jugaran de locals a Encamp (ja està confirmat), de la mateixa manera que ho han fet en les dues darreres eliminatòries contra el Flora Tallinn estonià i el Drita kosovar.
Les reaccions d’ahir
«El futbol l’hem posat nosaltres, així que a nivell general, crec, ens hem merescut aquesta història». Aquestes van ser declaracions del tècnic de l’Inter, Felip Ortiz, només finalitzar la tanda de penals que quedarà per a la història del futbol pirenaic. «Quan vaig arribar al país [fa dos anys] vam guanyar la lliga, però sabíem que quedava això, i s’ha pogut aconseguir. La mentalitat a partir d’avui ha de canviar, hem de saber que els andorrans podem fer història, i això ha de ser un punt de partida», va completar.
També va parlar Anwar Hernández, assenyalant que l’eliminatòria va ser «cardíaca» entre riures. «Com havia de ser, però ja estem dins», va afegir. «El Javi [Díaz] ens n’ha salvat una a la pròrroga espectacular, i després als penals estàvem nerviosos, però amb confiança. Ara toca preparar el que ve», va finalitzar el central mexicà.