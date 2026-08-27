El consum d’aigua durant l’estiu puja un 14,3% a Encamp i se situa un 17% per sobre de la mitjana anual a la Massana

Les successives onades de calor que han marcat bona part de l’estiu no han posat en risc, ara per ara, el subministrament d’aigua potable a les parròquies del país. I és que, tot i que l’arribada de les altes temperatures acostuma a anar acompanyada d’un increment del consum, les corporacions comunals asseguren que les reserves i les infraestructures permeten cobrir la demanda actual sense haver d’adoptar mesures extraordinàries.
Els augments, però, varien en funció de cada territori, com és el cas d’Encamp, una de les parròquies on més clarament s’ha constatat aquest increment durant els darrers mesos. Així, el consum total a la parròquia encampadana va passar dels 124.321 metres cúbics del juny als 142.138 del juliol, un augment del 14,3% en només un mes. En comparació amb l’any anterior, el juny es va situar un pèl per sota dels registres del 2025, mentre que al juliol la demanda va incrementar un 8,2% interanual. En aquest sentit, l’augment ha estat força significatiu al Pas de la Casa, on el consum del juliol va créixer un 13,4% respecte al mateix mes de l’any passat.
El consum total a la parròquia encampadana va passar dels 124.321 metres cúbics del juny als 142.138 del juliol, un augment del 14,3% en només un mes
51.200 metres cúbics al juny i 61.500 al juliol són els paràmetres amb els quals s’ha mogut la xarxa comunal de Canillo, des d’on remarquen que durant la temporada estival el consum pot arribar a augmentar gairebé un 30% respecte als mesos de menor demanda. Precisament, des de l’ens comunal atribueixen aquesta variació, en gran part, a l’increment de la població flotant i no als episodis de temperatures elevades. Tanmateix, la demanda continua sent inferior a la registrada durant la temporada d’hivern, amb unes reserves que gaudeixen de bona salut, ja que tots els dipòsits es troben actualment al 100% de la seva capacitat total.
En aquesta línia, la corporació apunta que les reserves són suficients i que els estudis de capacitat de càrrega ho corroboren, motiu pel qual no ha estat necessari aplicar cap mesura extraordinària i el subministrament està «totalment garantit». Una situació que també es dona a Encamp, des d’on indiquen que les dades mensuals no permeten atribuir directament l’augment a la calor i que, malgrat l’activitat turística i l’ocupació, tampoc s’ha detectat cap moment de tensió hídrica, amb les captacions i les reserves cobrint les principals necessitats.
La Massana va registrar durant el juny i el juliol un consum aproximat de 170.000 metres cúbics, amb una mitjana de 2.787 diaris; un augment d’entre el 16 i el 17%
Passem ara la Massana, parròquia que va registrar durant el juny i el juliol un consum aproximat de 170.000 metres cúbics, amb una mitjana de 2.787 diaris. O el que és el mateix, un augment d’entre el 16 i el 17% respecte a la mitjana anual, situada entorn els 2.400 metres cúbics diaris. En aquest sentit, el comú atribueix aquest fet a la població estacional, l’activitat turística i l’augment dels usos exteriors, com el reg de jardins o l’ompliment de les piscines. Tampoc s’han detectat pics significatius coincidint amb els dies de més calor.
Tanmateix, en aquest cas, l’ens comunal sí que adverteix que les onades de calor prolongades i la manca actual de precipitacions podrien acabar reduint els recursos disponibles, ja que una gran part de l’abastament prové de surgències naturals d’alta muntanya. Val a dir, però, que les precipitacions de l’hivern i l’acumulació de neu que hi ha hagut enguany han permès mantenir una situació favorable, a la qual també han contribuït les pluges de les darreres setmanes. Per aquest motiu, i tot i que històricament el període entre finals d’agost i setembre, apunten, és un dels més delicats, no es preveuen problemes d’abastament a curt termini.
A la zona que engloba el Solà o Can Diumenge es registra una demanda d’entre 650 i 750 metres cúbics diaris, però «arriba el primer de juny i estem a 1.000»
Per altra banda, a Andorra la Vella la demanda de la xarxa d’aigua potable acostuma a incrementar-se entre un 5 i un 10% durant els mesos d’estiu. En aquest sentit, els volums distribuïts durant el juny i el juliol d’enguany s’han mantingut en valors molt similars als del mateix període del 2025, sense registrar-se dades fora de la normalitat. A més, la corporació assenyala que el subministrament es desenvolupa amb normalitat i no hi ha cap situació que, ara per ara, els hi obligui a plantejar cap mesura extraordinària de cara a les pròximes setmanes.
Pel que fa a Ordino i Sant Julià de Lòria, en la primera les dades definitives encara es troben en procés de recollida i consolidació. Així i tot, el comú assenyala que l’estiu no acostuma a comportar un augment significatiu de la demanda i que les reserves es mantenen en els nivells habituals per a aquesta època de l’any. Des de la parròquia laurediana, i tot i la sol·licitud de la informació, no ha estat possible disposar de les dades ni de la valoració comunal sobre el consum i l’estat actual de les reserves d’aigua.
Escaldes, tensionada pels regs durant els mesos d’estiu
Finalment, a Escaldes, on la gestió de l’aigua destinada al consum humà recau en Capesa, els episodis viscuts no han provocat cap mena de problema d’abastament. Tanmateix, des de la societat assenyalen que a partir del mes de juny sí que es tensionen determinats sectors de la xarxa, especialment a la zona que engloba el Solà, Can Diumenge, Roca Corba i els Vilars. Aquí, habitualment es registra una demanda d’entre 650 i 750 metres cúbics diaris, però «arriba el primer de juny i estem a 1.000», atribuint bona part de l’increment als regs agrícoles i dels jardins. «Estar tensionat no vol dir que estiguem malament, vol dir que hem de prendre mesures», expliquen des de la companyia.