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  • Les obres del nucli antic, tot començant. | Comú la Massana
Sergi Gil Bosch
Renovació

La Massana inverteix prop de 900.000 euros per transformar el camí de l’Església i millorar-ne l’accessibilitat

Les obres inclouen un nou empedrat i la instal·lació d’un ascensor per millorar la connexió amb el parc de l’Anita i facilitar l’accés a la zona escolar

El Comú de la Massana ha engegat les obres d’embelliment del camí de l’Església, al nucli antic de la Massana, amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat i fer més còmode i segur el pas cap a la zona de les escoles i la llar d’infants. L’actuació, la qual compta amb una inversió de 888.409,27 euros, preveu renovar el paviment amb un nou empedrat, així com millorar la connexió entre el carrer Josep Rossell i el parc de l’Anita amb la instal·lació d’un ascensor, amb l’objectiu de facilitar l’accés a les persones amb mobilitat reduïda i a les que es dirigeixin a la llar d’infants. Addicionalment, també es renovaran l’enllumenat i la xarxa d’aigua.

S’estima que les obres s’executin en un termini d’unes 16 setmanes i s’emmarquen dins d’un projecte que pretén renovar, reforçar i facilitar l’accés als nuclis antics de la parròquia de la Massana. Així ho ha explicat el conseller d’Obres, Kevin Poulet: «Volem que els nuclis antics dels diferents pobles siguin més atractius i més transitables. La voluntat és anar-hi actuant de manera progressiva, amb criteris comuns pel que fa als materials i a l’ús de pedra resistent al clima, però preservant i posant en valor les característiques pròpies de cada poble».

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