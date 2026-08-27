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  • 'Sabors d'Estiu' ha donat el tret de sortida a la seva setena edició. | Marvin Arquíñigo
Sergi Gil Bosch
Tret de sortida

[Amb imatges]: ‘Sabors d’Estiu’ enceta la setena edició amb la voluntat de mantenir entorn els 5.000 visitants

La cita amplia els horaris dels tallers després de la bona rebuda de l’any passat i aposta per la música en directe, amb «el 99,9%» d’artistes del país

‘Sabors d’Estiu’ ha donat el tret de sortida a la seva setena edició, la qual, durant quatre dies, permetrà als assistents gaudir d’ofertes gastronòmiques variades, tallers d’artesania per a grans i petits, i actuacions musicals en directe que, segons ha declarat el conseller de Cultura, Valentí Closa, «el 99,9% són de músics del país». De fet, segons ha afirmat Closa, la música en directe tornarà a tenir un pes destacat en la programació, amb diferents actuacions de talent nacional repartides al llarg dels quatre dies.

«L’any passat hi havia tallers per a infants, tallers en versió per a grans, i aquest repetim la mateixa fórmula i ampliem una miqueta perquè no es quedi gent fora com l’any passat. Hem ampliat horaris, i sobretot la franja aquesta de les 12 del migdia», ha declarat Closa en referència a la bona rebuda dels tallers en les edicions passades. Pel que fa a la setzena de paradetes, aquestes ofereixen una multitud de productes, com joieria d’autor, ceràmica, decoració en fusta, macramé, espelmes de soja o artesania en resina, a més de xocolata, moda i regals.

Closa ha assenyalat que en les darreres edicions s’han aconseguit reunir xifres de prop de 5.000 visitants durant els quatre dies que ha durat ‘Sabors d’Estiu’ i esperen poder continuar mantenint aquestes xifres, al mateix temps que ha animat la gent a participar: «És el lloc ideal per fer mercats, per fer coses, activitats. Hem tingut una freqüentació al voltant d’unes 5.000 persones en quatre dies en aquests últims dos anys».

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