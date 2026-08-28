Detingut després de ferir amb un ganivet un home que intentava separar-lo d’una baralla a Andorra la Vella

Un home de 35 anys ha estat detingut aquest dimarts a la tarda a Andorra la Vella com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral després de ferir amb un ganivet un home que havia intervingut per separar-lo d’una baralla. Segons ha informat la Policia, l’arrestat s’estava barallant amb un altre home quan, en un moment donat, va esgrimir un ganivet amb una fulla de sis centímetres. Enmig de l’altercat, un tercer home va intervenir per intentar separar-los, moment en què el detingut li va provocar un tall en un braç amb l’arma blanca. A conseqüència de la ferida, l’home va haver de ser traslladat a l’hospital per rebre atenció mèdica.
D’altra banda, una dona de 37 anys ha estat detinguda aquest dijous a la tarda a Sant Julià de Lòria, també com a presumpta autora d’un delicte contra la integritat física i moral, acusada d’haver agredit la seva exparella al domicili que encara comparteixen. L’agressió, que hauria tingut lloc durant el matí, li hauria provocat una ferida al cap. L’arrest es va efectuar després que l’home denunciés els fets.
Dos detinguts per conduir sota els efectes de l’alcohol
Pel que fa als delictes contra la seguretat col·lectiva, dues persones han estat detingudes els darrers dies per conduir sota els efectes de l’alcohol. La primera és un conductor de 43 anys que va ser controlat dimarts al vespre amb una taxa d’alcoholèmia d’1,38 grams per litre. La segona detenció s’ha produït durant la matinada d’aquest divendres, quan un turista de 27 anys ha estat arrestat després de donar un resultat positiu de 0,96 grams per litre.