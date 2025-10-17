El cicle de l’EFA se centrarà en l’aeroport d’Andorra-La Seu i la importància d’integrar-lo dins l’espai Schengen

L’Empresa Familiar Andorrana (EFA) ha presentat aquest dimecres el seu 26è cicle, el qual tindrà lloc el pròxim 29 d’octubre sota el títol ‘Aeroport Andorra-La Seu: Pla d’Expansió de les Operacions’. En aquest sentit, el secretari de l’associació, Daniel Aristot, ha comentat que l’EFA treballa des de fa anys a “contribuir a un model econòmic de més valor afegit” i que, dins d’aquest camí, “les connexions aèries han estat sempre una palanca clau”. Per això, ha assenyalat que la categorització de l’aeroport com a punt fronterer dins l’espai Schengen ha de permetre incrementar les freqüències, ampliar destins i “assegurar una futura connexió directa amb l’heliport nacional” –que hauria d’estar operatiu la primavera de l’any vinent–.
Doncs, en la sessió del 29 d’octubre “tindrem l’oportunitat de debatre el full de ruta per a l’aeroport i explorar de quina manera podem consolidar aquesta infraestructura com a veritable motor de desenvolupament”, ha citat Aristot. Durant la roda de premsa, junt amb el president de l’EFA, Daniel Armengol, i el secretari tècnic, Joan Tomàs, tots tres han deixat clar que tirar endavant aquesta mesura és una decisió política. “Es tracta que el govern espanyol decideixi implementar una unitat fiscal [fa falta la presència de Guàrdia Civil i Policia Nacional], perquè tècnicament ja està resolt”, ha exposat Armengol, afegint que si hi hagués voluntat política el canvi podria arribar en sis mesos.
El 26è cicle, en aquesta nova data per no coincidir al juny amb el jurament del copríncep Josep-Lluís Serrano, serà en ‘format esmorzar’ i s’iniciarà a les 08.45 hores a l’Hotel Starc. Enguany, la cita comptarà amb el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné; el delegat del Govern d’Espanya a Catalunya, Carlos Prieto; el director d’Aeroports de Catalunya, Jordi Candela; i el mateix president de l’EFA, així com el cap de Govern, Xavier Espot, i l’ambaixador d’Espanya al Principat, Carles Pérez-Desoy.
“No sé si estem preparats per deixar Andorra en mans de gent que no ha après a estimar-la”. Clar i concís. Aquestes han estat paraules del president de l’Empresa Familiar Andorrana, Daniel Armengol, mostrant preocupació davant el risc de deixar actius del país “en mans foranes” en ser demanat per la notícia de possible venda de les accions dels Viladomat, que ja van informar que no seria així. “Les notícies demostren que és aigua passada”, ha incidit Armengol. En relació amb això, ha lamentat que el que s’està vivint l’habitatge també pot passar amb les companyies. “El que passa amb els terrenys pot acabar passant amb empreses”, ha assegurat, fent esment que ja s’ha vist algun cas.
“Algunes famílies no tenen perspectiva i poden fer altres plantejaments”, ha proferit el president, apuntant que caldria oferir aquestes perspectives i “estabilitat jurídica”. En relació amb això, ha posat d’exemple el País Basc, on “ho han solucionat amb plans de successió o agrupacions publicoprivades que es fan càrrec de les empreses clau quan apareix alguna multinacional”, cuidant-se, així, d’aquests actius “per preservar la identitat del territori”.