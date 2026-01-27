Educació desplega una plataforma per controlar rutes, horaris i presència d’alumnes al transport escolar

“Per primer cop podrem tenir localitzats tots els autobusos que formen part de la flota del servei del transport escolar”. Amb aquestes paraules, el secretari d’Estat d’Educació, Josep Anton Bardina, ha destacat un dels eixos principals de la nova Plataforma Digital de Control i Seguiment del Transport Escolar, la qual permetrà conèixer en temps real la situació de cada vehicle.
Segons ha explicat, el sistema facilitarà saber “en quin moment es troba cada autobús de cada ruta, a quina hora surt el servei inicial i a quina hora arriba a l’escola”, una informació que ha de permetre una gestió més eficient del servei. Bardina ha assenyalat que aquestes dades ajudaran a reaccionar amb més rapidesa davant possibles desajustos, especialment a l’inici del curs escolar, quan “cal reajustar alguna parada o alguna línia de servei”.
La plataforma digital del transport escolar començarà a funcionar aquest dijous 29 de gener després de l’entrada en vigor del reglament modificat
La posada en funcionament del sistema serà possible després de la publicació de la modificació del Reglament del Transport Escolar al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra i començarà a funcionar aquest dijous 29 de gener. Bardina ha indicat que es tracta d’“una modificació clau i necessària” per desplegar un projecte que el Ministeri d’Educació considera estratègic.
El funcionament diari de l’aplicació es basa en l’activació de la ruta per part dels acompanyants del servei i el registre digital dels alumnes a mesura que pugen i baixen del vehicle. “El fet de passar llista mitjançant la plataforma ens ajuda a saber en temps real si el seu fill ha pujat o ha baixat de l’autobús”, ha explicat el director del Departament de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals, Albert Maluquer.
Aquest canvi suposa un pas rellevant en la gestió del servei, ja que fins ara el control d’assistència i bona part de les incidències es feien manualment. “Això ja ho fèiem fins ara, però ho fèiem amb paper”, ha reconegut Maluquer, qui ha remarcat que la digitalització permetrà agilitzar respostes i reduir les gestions telefòniques, tant des del servei com per part de les famílies.
Actualment, el servei de transport escolar dona cobertura a prop de 1.500 alumnes i opera una quarantena de rutes arreu del país. Bardina ha subratllat la complexitat de la planificació i ha qualificat la gestió del servei com “el tètris del transport escolar”, tot defensant que la nova eina permetrà “donar una resposta de qualitat i eficàcia molt important”.
La implementació del sistema s’iniciarà amb una prova pilot al sistema educatiu espanyol. Segons Maluquer, aquesta fase servirà per “rodar tots els elements en situació real”, començant per les línies més llargues, amb el col·legi Sant Ermengol com a primer centre. L’objectiu és validar el funcionament intern abans d’obrir progressivament la plataforma a les famílies.
La voluntat del ministeri és que el servei estigui plenament desplegat a l’inici del curs 2026-2027. Bardina ha explicat que la prova pilot s’allargarà fins al mes de maig per detectar possibles incidències i fer els reajustaments necessaris, amb la previsió que, al setembre, la gestió del transport escolar ja sigui una eina ordinària per a la comunitat educativa.
Autobusos adaptats per a persones amb discapacitat
En paral·lel al desplegament tecnològic, el servei de transport escolar ha incorporat millores en matèria d’inclusivitat. Bardina ha explicat que, amb el nou concurs de transport, “hem aconseguit per primer cop a la història que hi hagi uns vuit autobusos dotats de plataforma adaptada per a alumnes amb cadira de rodes”, destinats a les línies on hi ha aquesta necessitat, reforçant així el dret d’accés al transport escolar per a tot l’alumnat.