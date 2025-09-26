Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • El ministeri també apunta que cal tenir en compte “el volum de trànsit” com un dels factors que poden influir en els retards. | Arxiu
Alex Montero Carrer
Els ajustaments aplicats no han estat efectius

Educació demana les dades del tacògraf i farà un recorregut in situ per abordar els retards del bus escolar del Janer

El ministeri reconeix que els ajustaments aplicats no han estat efectius i preveu noves correccions per "garantir la puntualitat dels alumnes"

Fonts oficials del Ministeri d’Educació han confirmat que està seguint “de prop” les incidències registrades a la línia esmentada, la qual cobreix el trajecte des de la parada de la vall d’Incles fins al col·legi Mare Janer. En aquest sentit, han explicat que des de l’inici del curs s’han aplicat diverses mesures correctores “per tal de millorar la puntualitat”, però que fins ara “no han donat els resultats esperats”.

Famílies d’Encamp denuncien retards “greus i reiterats” del transport escolar en el trajecte cap al col·legi Mare Janer

Entre les accions adoptades s’ha avançat cinc minuts l’hora de sortida i s’han eliminat algunes parades intermitges amb l’objectiu de reduir el temps de trajecte. Tot i això, segons reconeixen, “els alumnes han continuat arribant tard”. El ministeri també apunta que cal tenir en compte “el volum de trànsit” com un dels factors que poden influir en els retards.

De cara als pròxims dies, s’han demanat a l’empresa concessionària les dades del tacògraf per disposar d’informació detallada sobre la línia i, aquest dilluns 29 de setembre, un tècnic i el director del sistema educatiu i de relacions institucionals faran el recorregut in situ. “L’objectiu és obtenir dades de primera mà i, a partir d’aquí, aplicar noves mesures si escau”, han indicat les mateixes fonts.

Des de la cartera encapçalada per Ladislau Baró remarquen que la situació actual “no és positiva ni favorable per als alumnes” i subratllen que la voluntat és “garantir que arribin a classe a l’hora i puguin fer la seva jornada lectiva des del minut u”.

