  • L'edifici de la Policia. | Marvin Arquíñigo
Dos joves de 20 i 23 anys són detinguts per agredir un conegut a la capital i sostreure-li la cartera amb 700 euros

El ferit va haver de ser traslladat a l'hospital a causa de les lesions causades pels dos agressors, els quals acumulen diversos antecedents penals

La Policia ha detingut aquest cap de setmana dos joves de 20 i 23 anys com a presumptes autors de delictes contra la integritat física i moral, i contra el patrimoni. Segons informa el cos, tots dos van agredir un conegut seu, de 20 anys, divendres a la tarda en un carrer d’Andorra la Vella. A més, li haurien sostret la cartera, on duia uns 700 euros en efectiu, segons va denunciar la víctima, que va haver de ser traslladada a l’hospital a causa de les lesions. L’endemà al matí, la Policia va arrestar els dos agressors, els quals acumulen diversos antecedents penals, i els va posar a disposició judicial la mateixa tarda.

D’altra banda, el diumenge a la nit, el cos policial va arrestar, a Sant Julià de Lòria, un home de 32 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral per haver agredit la seva exparella saltant-se una ordre d’allunyament.

