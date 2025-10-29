Dos agents del grup TEDAX prenen part en les jornades europees sobre la desactivació d’artefactes explosius

Dos agents del grup TEDAX-NRBQ de la policia han assistit aquest octubre a l’European Explosive Ordnance Disposal Network (EEOD), unes jornades de quatre dies sobre desactivació d’artefactes explosius que organitza anualment l’Europol i que, aquest any, s’han celebrat a Praga (República Txeca). Aquestes jornades tenen com a finalitat l’intercanvi d’experiències i d’informació tècnica entre els membres dels cossos de seguretat dels països que hi participen.
Així, els dos agents andorrans han pogut estar en contacte amb especialistes d’altres territoris europeus que han exposat amb quines situacions es troben i com les afronten, han analitzat diferents casos i han posat sobre la taula qüestions globals relatives a intervencions amb components explosius, així com actuacions en els àmbits nuclear, radiològic, biològic i químic (NRBQ). Una informació clau que és fonamental compartir per sumar esforços cap a un mateix objectiu, la seguretat. I és en aquest sentit, que aquests dies d’intercanvi han reunit a Praga representants d’una trentena de països membres de la UE i de països tercers, a més de diverses organitzacions i agències internacionals expertes en la matèria.
En el marc de la trobada, els experts txecs en desactivació d’explosius han organitzat una jornada de pràctiques per mostrar les tècniques i materials de què disposen per a la seva operativa. Per als policies del Principat, l’assistència a aquests esdeveniments internacionals és cabdal per donar-se a conèixer i teixir una xarxa de contactes amb el màxim d’institucions i organismes, al mateix temps que es fa valdre la professionalitat dels efectius del TEDAX-NRBQ. Aquest és el tercer any que especialistes andorrans participen en les jornades.