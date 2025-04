Videojocs

DOOM: The Dark Ages rebrà finalment des de l’inici un doblatge totalment en castellà

Bethesda surt al pas avui per confirmar la positiva notícia d'un joc que estarà disponible al maig per PS5, Xbox Series X/S i alternativament per PC

Bones notícies per al fandom d’una de les sagues més estimades i icòniques del shooter modern. Com ja va avançar aquesta casa el passat mes de gener, el dia 15 de maig s’estrena ‘DOOM: The Dark Ages’, un dels títols més esperats per enguany, i que després d’unes setmanes de certa discussió i especulació sobre si el joc podria tenir o no un diàleg en espanyol des de l’inici, ha sortit avui Bethesda, desenvolupadora de la franquícia, per confirmar a les xarxes que la seva nova IP tindrà finalment doblatge al castellà.

📢 Estamos muy emocionados de poder anunciar que #DOOM: The Dark Ages contará con doblaje en español de España para su lanzamiento 🇪🇸



Durante los próximos días, ¡lo veréis añadido a las páginas de producto! pic.twitter.com/7EBfIabG7Y — Bethesda Español (@bethesda_ESP) April 3, 2025

En aquest sentit, convé recordar que el passat mes de febrer la mateixa Microsoft al·legava en un comunicat oficial que la preqüela de ‘DOOM’ no tindria les veus en castellà perquè “es trobaven negociant amb els actors de doblatge”, els quals es negaven a acceptar les clàusules relacionades amb la intel·ligència artificial que intentaven forçar als seus contractes. Així, la multinacional tecnològica ha aconseguit arribar a un acord a temps amb els intèrprets i per tenir així a punt el doblatge quan falta encara més d’un mes pel seu llançament.

Val a dir que aquesta confirmació ve a respondre a una de les demandes i peticions populars més sonades que han inundat els comentaris dels recents tràilers de ‘DOOM: The Dark Ages’ i que, per tant, deixa molt satisfet i tranquil a tot el públic hispanoparlant. Sobre el videojoc, sabem que tindrà un nou enfocament donant més pes a l’apartat narratiu, amb unes cinemàtiques i un univers “més elaborat“. Un motiu que, si més no, fa que el doblatge en espanyol es presenti com un element afegit particularment rellevant pels jugadors.

Finalment, també recordem als possibles adquiridors i interessats en aquest títol de trets en primera persona que el dia d’estrena sortirà mundialment per a les consoles PlayStation 5, Xbox Series X/S i per a PC, i que serveix com s’ha dit de preqüela dels famosos ‘DOOM’ (2016) i ‘DOOM Eternal’ (2020). Els usuaris es posaran a la pell del DOOM Slayer en una “fosca i sinistra guerra medieval contra un infern mai vist”. L’experiència serà per a un jugador i permetrà en aquesta ocasió destruir dimonis amb unes superarmes de deus com ara la superescopeta o un versàtil escut de tipus serra. En definitiva, el producte està molt ben venut, i ara amb les veus en castellà encara més.