Els jocs més transcendentals que aterren a Andorra (i a la resta del món) en aquest vibrant 2025

Que començar un nou any sempre és motiu de celebració bé se sap i més per a una indústria tant jove com consolidada com és la de l’entreteniment digital. No hi ha res més excitant per als amants dels videojocs que conèixer la data d’estrena d’un títol esperat o sentir que s’apropa el dia de sortida d’algun d’aquests triples A que tenim fixats al calendari i a la nostra ment. El 2025 porta així un catàleg certament interessant i carregat de noves IP que aportaran un gran valor al sector i per continuar embellint la nova generació de consoles com la recentment presentada Nintendo Switch 2.

Val a dir que si bé el passat 2024 va ser un any molt destacat en l’àmbit de producció de qualitat de nous jocs, amb obres tan esperades com ‘Tekken 8’, ‘Final Fantasy VII Rebirth’, ‘Stellar Blade’, ‘Rise of the Ronin’ o el DLC ‘Shadow of the Erdtree’ per a ‘Elden Ring’, enguany tenim ja anunciats un ‘GTA 6’ i un ‘Mafia: The Old Country’ que fan bellugar les papallones a l’estómac… Per tot això, EL PERIÒDIC ha elaborat un calendari mes a mes fins a l’abril per tenir clares quines són les peces ‘gaming’ indispensables de l’any i que pretenen enamorar als jugadors amb els seus gràfics! Al primer llistat nomenem els 10 més significatius que marcaran així la diferència (tot i no tenir encara un dia fixat) i a continuació els jocs planificats.

Els 10 títols més rellevants sense data confirmada

La portada filtrada per Gearbox de la que serà la quarta entrega de la gloriosa saga de loot-shooters ‘Borderlands’. / Instant Gaming

‘GTA 6’ (disponible per a PS5 i Xbox Series X/S): Si ve aquesta és l’estrena més excitant per al públic global, el cas és que no es preveu un altre retard i podria aterrar així a la segona meitat d’any. Els gràfics mostrats són hiperrealistes. ‘Metal Gear Solid Delta: Snake Eater’ (disponible per a PS5, Xbox Series X/S i PC): Les sensacions que ha despertat el seu tràiler no han sigut molt ben rebudes per la crítica atenent la falta de creativitat; tanmateix, s’espera molt de la nova entrega del general Solid Snake. Podria inclús retardar-se a 2026. ‘Borderlands 4’ (disponible per a PS5, Xbox Series X/S i PC): La llegendària saga de trets continuarà amb el seu estil visual de sempre, amb més verticalitat i frenesí que mai, i conservant altrament el seu característic sentit d’humor i la seva devoció pel grotesc i l’excessiu. ‘Mafia: The Old Country’ (disponible per a PS5, Xbox Series X/S i PC): Després de gairebé 10 anys des de l’estrena del darrer ‘Mafia III’, la saga torna a mans d’Hangar 13 per presentar-se com la principal competència de GTA 6. Ens endinsarà a la Sicília més criminal amb un interessant canvi de segle. ‘Ghost of Yotei’ (exclusiu de PS5): Arriba la seqüela de l’aclamat ‘Ghost of Tsushima’ respectant les seves mecàniques i el seu esperit, però enviant-nos a una altra època i ubicació diferent del Japó del segle XVII en el mont Yotei. ‘Death Stranding 2: On the Beach ‘ (exclusiu de PS5): Sense conèixer-se encara el mes exacte de sortida, els llargs tràilers mostrats fa uns mesos per Hideo Kojima han deixat molt clar que tenim per davant una críptica, però fascinant proposta. Actualment no se sap si hi haurà un canvi de mecàniques. ‘Little Nightmares III’ (disponible per a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch i PC): Un altre dels títols indie que més han calat en el públic i meravellat a la crítica. La seva tercera part, a diferència de les dues anteriors, permetrà jugar acompanyat per la IA o bé en línia amb l’ajuda d’un altre usuari. ‘Metroid Prime 4: Beyond’ (exclusiu per Nintendo Switch): Una de les seqüeles més desitjades de l’any que ha volgut preservar tots els elements que van fer popular a la subsèrie ‘Prime’ del joc original. Porta anunciada des de 2017 i enguany sembla que veurà la llum. ‘Marvel 1943: Ryse of Hydra’ (disponible per a PS5, Xbox Series X/S i PC): Tot i no haver gaudit d’una gran rebuda les darreres adaptacions superheroiques amb fracassos com ‘Avengers’ i ‘Suicide Squad’, aquesta proposta sembla que compensarà la balança posant al centre al Capità Amèrica i a la Pantera Negra. ‘Gears of War: E-Day’ (disponible per a Xbox Series X/S i PC): 10 anys més tard de llançar-se la cinquena i fins ara darrera entrega, ‘Gears of War’ rebrà molt possiblement enguany una molt esperada preqüela que ens ubicarà a l’inici de la invasió Locust amb la tornada dels mítics Marcus i Dom.

Llançaments destacats de gener 2025

Part del gameplay ofert per Omega Force de l’innovador i fascinant ‘Dynasty Warriors: Origins’. / GodisaGeek

‘Builders of Egypt’ (ja disponible per a PC): Títol d’estratègia creat per Strategy Labs on podrem construir ciutats i gestionar l’economia de l’Antic imperi Egipte, així com el seu fascinant comerç o la guerra.

'Hyper Light Breaker' (ja disponible per a PC): Joc de rol d'acció desenvolupat per Heart Machine que presenta un món obert barrejant exploració, combats, puzles, elements roguelike i mode cooperatiu.

'Donkey Kong Country Returns HD' (ja disponible per a Nintendo Switch): Desenvolupat per Forever Entertainment, és la remasterització del fabulós joc llançat per la Wii l'any 2010 amb gràfics en alta resolució i els nivells presentats a la Nintendo 3DS.

'Dynasty Warriors: Origins' (ja diponible per a PS5, Xbox Series X/S i PC): Obra del gènere hack-and-slash i de la sèrie Dynasty Warriors, aquesta nova entrega transporta als usuaris a una versió més profunda i detallada dels Tres Regnes.

( per a PS5, Xbox Series X/S i PC): Obra del gènere hack-and-slash i de la sèrie Dynasty Warriors, aquesta nova entrega transporta als usuaris a una versió més profunda i detallada dels Tres Regnes. ‘Dragon Ruins 2’ (ja disponible per a PC): Llançat fa ben poc i per sorpresa a Steam, la seqüela del ‘Dragons Ruins’ original ha mantingut el seu enfocament afegint-li un sistema d’autocombat més desenvolupat.

Llançaments destacats de febrer 2025

Escenari de joc de l’esperada obra de rol d’acció ‘Monster Hunter Wilds’ de Capcom. / Games Radar

‘Kingdom Come: Deliverance II’ (disponible el 4 de febrer per a PS5, Xbox Series X/S i PC): La segona superproducció de Warhorse Studios, un RPG d’acció ambientat en el Sacre Imperi Romà que continua l’estela del primer joc prescindint dels elements fantasiosos com dracs o màgia.

'Rift of the NecroDancer' (disponible el 5 de febrer per a Nintendo Switch i PC): La segona entrega d'una IP que va sortir en 2015 que combina ritme i moviment al so musical i que arribarà amb nous modes de joc primer per als usuaris de PC i més tard per als de Nintendo Switch.

'Avowed' (disponible el 18 de febrer per a Xbox Series X/S i PC): Títol de rol en primera persona amb una ambientació de fantasia medieval i creat per l'estudi Obsidian Entertainment. Se sap que el seu mapa es dirà Eora.

'Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii' (disponible el 21 de febrer per a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S i PC): La saga 'Yakuza' cada vegada obre nous horitzons i enguany introdueix una història d'ambientació corsària en la que Goro Majima, el protagonista, haurà de buscar tresors a Hawaii.

(disponible per a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S i PC): La saga ‘Yakuza’ cada vegada obre nous horitzons i enguany introdueix una història d’ambientació corsària en la que Goro Majima, el protagonista, haurà de buscar tresors a Hawaii. ‘Monster Hunter Wilds’ (disponible el 28 de febrer per a PS5, Xbox Series X/S i PC): Poques vegades sorgeix una nova entrega de la coneguda franquícia de rol d’acció i aquesta promet ser la més ambiciosa amb un univers sofisticat.

Llançaments destacats de març 2025

Els protagonistes que introdueix la nova aventura d’Ubisoft ‘Assassin’s Creed Shadows’: un samurai i una shinobi. / DSOGaming

‘Everhood 2’ (disponible el 4 de març per a Nintendo Switch i PC): RPG musical a càrrec dels desenvolupadors Chris Nordgren i Foreign Gnomes i en el que lluitarem amb ritme acompanyats per un lloro que ens encomanarà derrotar al tot poderós Mind Dragon.

'Maliki: Poison of the Past' (disponible l'11 de març per a Nintendo Switch i PC): La culminació i transformació d'un còmic popular convertida 20 anys després en un videojoc. La seva narrativa explica un món on la humanitat derrotada ha de vèncer a unes forces naturals invasores i venjatives.

'Assassin's Creed Shadows' (disponible el 20 de març per a PS5, Xbox Series X/S i PC): La popular saga d'Ubisoft torna amb la seva cita anual per fer un salt i explorar una ambientació perduda pels fans: el Japó feudal, per encarnar un samurai i una shinobi.

'Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition' (disponible el 20 de març per a Nintendo Switch): És un JRPG de ciència-ficció desenvolupat per Monolith Soft i es tracta de la versió adaptada del títol original de Wii U ara per Nintendo Switch amb una millora gràfica i nous continguts.

(disponible per a Nintendo Switch): És un JRPG de ciència-ficció desenvolupat per Monolith Soft i es tracta de la versió adaptada del títol original de Wii U ara per Nintendo Switch amb una millora gràfica i nous continguts. ‘The First Berserker: Khazan’ (disponible el 27 de març per a PS5, Xbox Series X/S i PC): Títol de rol d’acció de la companyia Neople que posa així sobre la palestra un nou soulslike englobat amb una estètica anime molt treballada i amb un sistema de combat a l’altura del gènere.

Llançaments destacats d’abril 2025

Imatge del tràiler de l’espectacular ‘Star Overdrive’, títol de ciència-ficció a alta velocitat. / AmiAmi

‘The Last of Us Part II Remastered’ (disponible el 3 d’abril per a PC): L’esgarrifosa història protagonitzada per Ellie i Abby i seqüela de l’obra mestra ‘The Last of Us’ arriba després d’adaptar-se primer als gràfics de PS5 al programari d’ordinador amb totes les novetats introduïdes a la versió de consola.

'All in Abyss: Judge the Fake' (disponible el 10 d'abril per a PS5, Switch i PC): Joc de rol d'aventures de misteri basat en un sistema de batalla de pòquer en el qual el jugador té com a objectiu guanyar partides de la variant Texas Hold'em. Es pot fer servir nombrosos trucs de màgia de les bruixes per dominar el districte.

'Star Overdrive' (disponible el 10 d'abril per a Nintendo Switch): Videojoc d'acció, aventura i ciència-ficció que ens posa a les botes d'un patinador per explorar un món enorme a bord d'una taula tecnològica a la velocitat del llampec i enfrontar-se així a multitud d'enemics.

'Mandragora' (disponible el 17 d'abril per a PS5, Xbox Series X/S, Switch i PC): Un soulslike especial amb desplaçament lateral en 2.5D que combina combats amb imperiosos obstacles i tresors en la mateixa mesura. Ens endinsa en un món de foscor fantasiós en el que haurem de recaptar el potent fanal de bruixot.

(disponible per a PS5, Xbox Series X/S, Switch i PC): Un soulslike especial amb desplaçament lateral en 2.5D que combina combats amb imperiosos obstacles i tresors en la mateixa mesura. Ens endinsa en un món de foscor fantasiós en el que haurem de recaptar el potent fanal de bruixot. ‘The Hundred Line: Last Defense Academy’ (disponible el 23 d’abril per a Switch i PC): Joc de rol i estratègia desenvolupat Too Kyo Games i Media Vision en el qual 15 valents estudiants tenen la missió de defensar una escola dels atacs de terrorífics monstres durant 100 llargs dies.

Altres 10 llançaments per primavera o mitjans d’any

Les urpes retràctils i l’esquelet amb adamanti que cobrirà l’armadura de X-Men a ‘Marvel’s Wolverine’. / GamePro