Diversand reivindica que la identitat de gènere «no hauria de ser una molèstia» i reclama més conscienciació a Andorra

Per a la majoria de la societat, no és estrany assumir que les persones es divideixen en dos gèneres, homes i dones, una assumpció senzilla que en poques ocasions es qüestiona. Tanmateix, hi ha persones que no s’identifiquen amb cap d’aquests dos gèneres. Es tracta de les persones no binàries, un col·lectiu sovint invisibilitzat. Amb motiu del Dia Internacional de les Persones no Binàries, l’entitat Diversand reclama que es continuï treballant per donar-los més visibilitat i generar una major conscienciació social.
La vicepresidenta de Diversand, Isabella Vargas, destaca que, en tractar-se d’un grup molt minoritari, les seves problemàtiques sovint són minimitzades o ignorades, fins al punt que algunes persones no binàries prefereixen no compartir la seva identitat. «Les situacions socials que trobem normalment són això: voler ocultar-ho, no voler molestar, no voler que hagis de canviar com t’expresses per poder anomenar-me. Però estem parlant d’una cosa tan bàsica com la identitat d’una persona; això no hauria de ser una molèstia«, ha afirmat.
«Demanem que hi hagi un interès per classificar aquest tipus d’agressions perquè hi hagi un registre. Si aquest registre pot ser públic, molt millor» – Isabella Vargas
Vargas també ha explicat que les persones no binàries s’inclouen dins del paraigua de les identitats trans, un altre col·lectiu minoritari, i que ambdues identitats són de les més vulnerables dins del moviment LGBTIQ+. «Demanem que hi hagi realment un interès per classificar aquest tipus d’agressions perquè hi hagi un registre. Si aquest registre pot ser públic, molt millor», ha reivindicat, destacant que l’entitat també vol reforçar la comunitat al voltant de l’entitat i del moviment LGBTIQ+. «Volem centrar-nos més a fer comunitat i poder fer unes exigències, unes demandes al Govern, amb molt més coneixement del que ja tenim de com viuen les persones LGTBI al país».
Finalment, la vicepresidenta de l’entitat ha aprofitat l’efemèride per fer una crida a fomentar més educació, empatia i mesures de sensibilització al voltant de la identitat de gènere. «Demanar a la gent una mica més d’obertura de ment i, nosaltres, els activistes i les persones que volem que aquest món millori en aquest sentit, fer més feina de visibilitat», ha conclòs.