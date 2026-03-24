Diversand reclama participar en les modificacions envers els delictes d’odi per evitar interpretacions subjectives

L’associació Diversand ha valorat positivament la incorporació del delicte d’odi en la modificació del Codi Penal presentada pel Govern, tot i que reclama poder participar en el procés d’elaboració del text per aportar la seva visió des de dins del col·lectiu. “Ens agradaria poder participar en aquest procés de projecte de llei”, ha afirmat la vicepresidenta, Isabella Vargas.
En paral·lel, l’entitat insisteix en la necessitat de fixar un marc clar que defineixi què es considerarà delicte d’odi i quins criteris es tindran en compte. En aquest sentit, Vargas subratlla la importància de concretar “quines són les variables més objectives” per evitar ambigüitats en l’aplicació de la norma.
Precisament, una de les principals preocupacions és la possible subjectivitat en la interpretació dels casos. “En altres països és una qüestió bastant subjectiva” i això pot comportar que “depenent del funcionari que tracti cada cas hi hagi una dissonància entre la gravetat de la situació i la sanció”, ha advertit.
“Ens agradaria poder participar en aquest procés de projecte de llei” – Isabella Vargas
Per això, des de Diversand apunten que el redactat es podria inspirar en experiències internacionals. “Es poden basar en altres països i veure quins són els factors que més poden afectar a una persona”, ha indicat Vargas, tot destacant que, tot i no ser experts jurídics, poden aportar coneixement directe del col·lectiu.
Un altre dels punts destacats és el control del discurs d’odi a les xarxes socials, el qual també s’inclou en la reforma. L’associació assegura que han detectat continguts que fomenten la hostilitat cap al col·lectiu LGTBI, sovint des de perfils anònims, i consideren necessari actuar-hi.
“Ens hem trobat amb casos de discriminació per xarxes socials, per perfils anònims o no tan anònims” – Isabella Vargas
Pel que fa a la valoració global de la reforma, Diversand celebra que es tingui en compte la discriminació per orientació sexual o identitat de gènere en casos d’agressió. “Pensem que és una cosa positiva que ja es tingui en compte”, ha remarcat Vargas, així com la inclusió de la incitació a l’odi a les xarxes socials, tot i que es mantenen “a l’espera de veure quin és el resultat final”.
Finalment, l’entitat posa el focus en la necessitat de classificar els delictes i recollir dades per tenir una visió real de la problemàtica. Actualment, indiquen que es produeixen entre dos i tres casos mensuals, però sense confirmació oficial perquè no es registren específicament. “Esperem que si hi ha un marc legal, es puguin classificar i tenir dades”, ha assenyalat Vargas.
Tanmateix, la reforma del Codi Penal, presentada per la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, preveu ampliar els delictes de discriminació per incloure la incitació a l’odi o a l’hostilitat, amb penes de presó de tres mesos a tres anys, i un agreujant si els fets es cometen a través de tecnologies de la informació i la comunicació.