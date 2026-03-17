Detingut un quart membre, de 41 anys, de la banda organitzada dedicada a cometre furts amb força en trasters

La Policia ha detingut, aquest dimarts al matí a Escaldes-Engordany, un home de 41 anys i no resident com a presumpte autor de delictes contra el patrimoni i contra l’ordre públic. Es tracta d’un quart membre de la banda organitzada que, l’any passat, va cometre diversos furts amb força en trasters. En aquest sentit, cal mencionar que la investigació, que ja va permetre la detenció de tres sospitosos a finals de novembre, continuava oberta.
Els experts del Grup de Delictes contra el Patrimoni havien identificat altres membres del grup, entre els quals es trobava l’home arrestat aquest matí, que tenia una ordre de recerca judicial amb detenció. En el moment en què els investigadors han estat coneixedors que es trobava de nou al país, l’han localitzat i controlat.
La banda va estar actuant al Principat entre l’agost i el novembre i va forçar diversos trasters ubicats a la vall central. El seu modus operandi sempre era el mateix. Llogaven legalment un traster a través d’una pàgina web per obtenir el codi d’accés a l’edifici on es troben la resta de guardamobles, un cop hi entraven, obrien els cadenats, cometien els furts i els tornaven a tancar perquè les víctimes no s’adonessin que hi havien accedit fins que trobaven a faltar els objectes sostrets. Per aquest motiu, els investigadors pensen que hi podria haver més persones afectades que encara no han denunciat.
Cal mencionar que la darrera ocasió que van actuar, la Policia va enxampar tres dels presumptes autors ‘in fraganti’, va localitzar els vehicles amb què s’havien desplaçat al país i va trobar nombrosos estris que aquesta mena de grups criminals fa servir per cometre furts, desmuntar rellotges i comprovar, fins i tot, l’autenticitat i la puresa de l’or.
Les denúncies que s’han interposat fins a la data sumen un perjudici total de prop de 90.000 euros. Tots els detinguts en el marc d’aquesta investigació tenen antecedents en diversos països d’Europa per delictes similars.