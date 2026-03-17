Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  El Grup de Delictes contra el Patrimoni de la Policia. | Policia d'Andorra
El Periòdic d'Andorra
Actuacions policials

Detingut un quart membre, de 41 anys, de la banda organitzada dedicada a cometre furts amb força en trasters

Els investigadors del Grup de Delictes contra el Patrimoni consideren que hi podria haver més persones afectades que encara no han denunciat

La Policia ha detingut, aquest dimarts al matí a Escaldes-Engordany, un home de 41 anys i no resident com a presumpte autor de delictes contra el patrimoni i contra l’ordre públic. Es tracta d’un quart membre de la banda organitzada que, l’any passat, va cometre diversos furts amb força en trasters. En aquest sentit, cal mencionar que la investigació, que ja va permetre la detenció de tres sospitosos a finals de novembre, continuava oberta.

Els experts del Grup de Delictes contra el Patrimoni havien identificat altres membres del grup, entre els quals es trobava l’home arrestat aquest matí, que tenia una ordre de recerca judicial amb detenció. En el moment en què els investigadors han estat coneixedors que es trobava de nou al país, l’han localitzat i controlat.

Desarticulada una banda organitzada que forçava trasters a la vall central amb un perjudici d’uns 90.000 euros

Llegir

La banda va estar actuant al Principat entre l’agost i el novembre i va forçar diversos trasters ubicats a la vall central. El seu modus operandi sempre era el mateix. Llogaven legalment un traster a través d’una pàgina web per obtenir el codi d’accés a l’edifici on es troben la resta de guardamobles, un cop hi entraven, obrien els cadenats, cometien els furts i els tornaven a tancar perquè les víctimes no s’adonessin que hi havien accedit fins que trobaven a faltar els objectes sostrets. Per aquest motiu, els investigadors pensen que hi podria haver més persones afectades que encara no han denunciat.

Cal mencionar que la darrera ocasió que van actuar, la Policia va enxampar tres dels presumptes autors ‘in fraganti’, va localitzar els vehicles amb què s’havien desplaçat al país i va trobar nombrosos estris que aquesta mena de grups criminals fa servir per cometre furts, desmuntar rellotges i comprovar, fins i tot, l’autenticitat i la puresa de l’or.

Les denúncies que s’han interposat fins a la data sumen un perjudici total de prop de 90.000 euros. Tots els detinguts en el marc d’aquesta investigació tenen antecedents en diversos països d’Europa per delictes similars.

Comparteix
Notícies relacionades
Habitatge i responsabilitat compartida
Tret de sortida a la perforació del túnel de Rocafort, destinat a desviar uns 18.000 vehicles del centre de Sant Julià
Jordina Caminal enceta demà les finals de la Copa d’Europa de velocitat en què prendrà part en descens i supergegant

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Economia, Societat
L’APBI denuncia que la descongelació dels lloguers trasllada als propietaris una funció social que correspon a l’Estat
  • Societat
Marsol confirma una sanció de prop de 100.000 euros a un propietari per haver aplicat la ‘trampa del fill’ en un lloguer
  • Societat
Canillo, Ordino i Encamp podrien registrar els increments més elevats dels lloguers amb la desintervenció
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
El Comú de Sant Julià defensa que “no va actuar de manera dràstica” amb el tancament dels Jardins de Juberri
  • Parròquies
El Comú d’Andorra la Vella obre inscripcions per a les activitats de Setmana Santa amb prop de 500 places
  • Parròquies, Societat, Uncategorized
Ordino fa un balanç positiu del primer mes del bus parroquial circular amb seguiment del servei
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu