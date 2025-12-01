Desarticulada una banda organitzada que forçava trasters a la vall central amb un perjudici d’uns 90.000 euros

La Policia ha detingut aquest cap de setmana tres homes no residents, de 31, 41 i 49 anys, com a presumptes autors de delictes contra el patrimoni i contra l’ordre públic, i sospitosos d’haver forçat diversos trasters ubicats a la vall central. Segons ha informat el cos policial, els tres formarien part d’una banda organitzada que hauria estat actuant al país des del mes d’agost. La investigació, liderada pel Grup de Delictes contra el Patrimoni, feia mesos que estava en marxa. Els agents estaven vigilant la zona a l’espera que els sospitosos tornessin a intentar actuar per tal de poder-los detenir.
Dos dels detinguts van ser enxampats in fraganti dissabte a la tarda, quan haurien forçat almenys dos trasters en un edifici de la vall central. Posteriorment es van desplaçar a un segon immoble, on la Policia els va poder arrestar a l’interior malgrat que van intentar fugir. Per aquest motiu també se’ls atribueixen delictes contra la funció pública. Els usuaris afectats van presentar la denúncia durant el cap de setmana. El tercer sospitós va ser detingut diumenge al migdia, quan la Policia continuava vigilant l’indret.
El modus operandi de la banda consistia a llogar un traster per obtenir el codi d’accés i forçar la resta d’espais d’emmagatzematge
Segons la investigació, el modus operandi de la banda consistia a llogar legalment un traster mitjançant una pàgina web per obtenir el codi d’accés a l’edifici. Una vegada a l’interior, forçaven els cadenats dels altres espais d’emmagatzematge i seleccionaven els objectes que els interessaven sostreure.
Els tres individus haurien arribat a Andorra el mateix dia en dos vehicles amb matrícula estrangera, que també van ser localitzats pels investigadors. En un d’aquests cotxes es van trobar estris habitualment utilitzats per grups criminals, com eines per forçar trasters, material per desmuntar rellotges i dispositius per comprovar l’autenticitat i puresa de l’or.
La intervenció policial ha impedit que la banda pogués accedir a més trasters. Segons fonts oficials, els arrestats tenen antecedents en diversos països europeus per delictes similars. Fins ara, s’han interposat quatre denúncies per fets ocorreguts entre l’agost i l’octubre, amb un perjudici que ascendeix a prop de 90.000 euros.