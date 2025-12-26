Detingut un jove de 24 anys no resident en ser enxampat amb 1,4 grams d’MDMA a la frontera del riu Runer

Segons ha informat la Policia en un comunicat, un home no resident de 24 anys ha estat detingut aquest dimecres a la tarda per un delicte contra la salut pública després de ser interceptat amb droga a sobre.
Els fets van tenir lloc a les 18.45 hores a la frontera hispanoandorrana del riu Runer, quan l’home accedia al Principat amb un turisme particular. En el control policial, els agents li van localitzar 1,4 grams d’MDMA, motiu pel qual va ser arrestat.
Aquest és el principal arrest dins d’un balanç setmanal que inclou un total de cinc detencions relacionades amb delictes contra la salut pública i la seguretat col·lectiva.
Conducció sota els efectes de l’alcohol
La resta de detencions comunicades per la Policia corresponen a conductors que circulaven sota els efectes de l’alcohol. En el marc de la campanya de controls rutinaris de conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues, dos homes residents de 24 i 47 anys van ser aturats a la xarxa viària i van donar taxes d’alcoholèmia d’1,29 i 1,45 g/l, respectivament.
D’altra banda, un turista de 46 anys va ser controlat després de circular sense fer ús de l’enllumenat obligatori. En la prova d’alcoholimetria, va donar un resultat d’1,39 g/l.
Finalment, la Policia va detenir un home no resident de 49 anys que va col·lidir contra la terrassa d’un local de restauració a la vila del Pas de la Casa. Els fets van passar dilluns a les 22.05 hores, i la prova d’alcoholèmia va revelar una taxa de 2,24 g/l.