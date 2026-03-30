Una fugida d’un control acaba amb un cotxe estavellat després de circular en sentit contrari i amb plaques sostretes

La Policia ha detingut un home de 23 anys com a presumpte responsable de delictes contra la Funció Pública, la seguretat col·lectiva i el patrimoni després d’haver fugit d’un control policial. Els fets es van iniciar la matinada del diumenge arran d’un avís rebut des d’una estació de servei de Sant Julià de Lòria, on el jove va omplir el vehicle de carburant i va marxar sense abonar l’import.
Els agents van localitzar el vehicle a la frontera del riu Runer i, mentre comprovaven la identitat del conductor, aquest va reprendre la marxa a gran velocitat en direcció a la capital. Davant la fugida, es va activar un dispositiu per interceptar-lo. Durant la persecució, el conductor va apagar els llums, va circular en sentit contrari i va ignorar les indicacions policials, generant una situació de risc per a la resta d’usuaris de la via en una franja horària amb elevada afluència per la sortida de locals nocturns.
Finalment, el vehicle va acabar impactant contra un fanal al carrer Baixada del Molí, a Andorra la Vella, on els agents van procedir a la detenció. Posteriorment, s’ha constatat que les plaques del turisme corresponien a un altre vehicle i que havien estat sostretes, mentre que les originals es trobaven a l’interior. Durant l’actuació, el detingut es va indisposar i va ser traslladat a l’hospital.
A més, pel que fa a la seguretat viària, els agents han arrestat tres persones per conduir sota els efectes de l’alcohol. Es tracta d’un home de 38 anys controlat a Escaldes-Engordany amb una taxa d’1,31; d’un conductor de 33 anys interceptat a Ordino amb un resultat d’1,44, i d’un altre home, de 51 anys, detingut a Canillo amb una taxa de 2,20 després d’haver patit un accident amb danys materials i haver abandonat el lloc dels fets.
En paral·lel, la Policia ha arrestat, a Escaldes-Engordany, un home de 48 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral per haver agredit el seu fill menor. L’actuació es va produir després de l’activació d’un Protocol d’Actuació Immediata davant indicis de maltractament.