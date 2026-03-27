Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Un control d'alcoholèmia de la policia. | Policia d'Andorra
El Periòdic d'Andorra
Controls intensius per Setmana Santa

La Policia intensifica els controls per Pasqua amb una campanya contra l’alcohol i les drogues a les carreteres

La campanya s’allargarà del 28 de març al 12 d’abril amb controls continus en diferents punts de la xarxa viària per a conscienciar als conductors

La Policia posarà en marxa aquest dissabte 28 de març una nova campanya de controls d’alcoholèmia i drogues coincidint amb el període de Setmana Santa, la qual s’allargarà fins al 12 d’abril. Els controls es faran tant en horari diürn com nocturn i en diversos punts de la xarxa viària del país amb la voluntat de reduir la sinistralitat.

Aquesta actuació forma part del pla de seguretat viària establert pel Ministeri de Justícia i Interior, a proposta del cos policial, i és la primera iniciativa d’aquest tipus prevista per al 2026. L’objectiu és incidir en la prevenció de conductes de risc i reforçar la seguretat a les carreteres, així com sensibilitzar la població sobre els perills associats al consum d’alcohol i drogues abans de conduir.

El dispositiu també té un component dissuasiu, ja que l’anunci previ dels controls pretén reforçar la consciència ciutadana davant unes pràctiques que poden comportar conseqüències greus tant per als conductors com per a la resta d’usuaris de la via.

La campanya inclou sancions, detencions i recorda els límits d’alcoholèmia així com les conseqüències penals i administratives vigents actualment establertes

Durant l’any, la Policia té previst desenvolupar tres campanyes més centrades en el consum d’alcohol i drogues al volant, a banda de cinc accions addicionals orientades a detectar altres imprudències en matèria de circulació. Aquestes darreres es duran a terme conjuntament amb els serveis de circulació comunals.

Pel que fa als límits establerts, la detenció es produeix a partir de determinades taxes d’alcohol en sang, amb criteris diferenciats entre conductors professionals i no professionals. En altres franges inferiors, es poden aplicar sancions administratives o traslladar el cas a la Batllia segons les circumstàncies detectades durant el control.

Les infraccions poden comportar multes, suspensió del permís de conduir i, en els casos més greus, penes de presó i inhabilitacions. A més, negar-se a sotmetre’s a les proves també constitueix un delicte. Aquestes normes també afecten els conductors de bicicletes, patinets i altres vehicles de mobilitat personal. Finalment, es fa una crida al consum zero per evitar situacions que puguin derivar en danys personals irreparables.

La Policia xifra en 2.000 euros el valor total dels objectes sostrets en el furt d'Aixirivall pels dos joves detinguts

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
El jove madrileny condemnat per agressió sexual al Pas no tornarà a la Comella tot i la pena de tres anys
Que el Baskonia prengui part en dues competicions pot ser, segons Tabak, un “factor diferencial” de cara a diumenge
El MoraBanc Andorra es queda sense Stan Okoye i Rafa Luz en el moment més important de tota la temporada

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
La implementació del 112 pren forma amb el concurs públic a l’abril per al Centre Nacional d’Emergències
  • Societat
Afers Socials obre dos nous locals al carrer Roureda de Sansa d’Andorra la Vella per apropar serveis a la ciutadania
  • Societat
Les dades del DESI evidencien una bretxa entre infraestructures digitals i serveis donats a la ciutadania
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Política
L’oposició retreu a la majoria que no executa els projectes malgrat la “gran capacitat econòmica” de la corporació
  • Parròquies, Societat
El 75% dels sol·licitants de Jovial tenen entre 18 i 29 anys: “El dia que compleixis 30 cauràs de la llista d’espera”
  • Parròquies, Política
Encamp clou amb un superàvit de prop de vuit milions i la minoria lamenta que no se’n destini una part a l’habitatge
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu