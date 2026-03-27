La Policia intensifica els controls per Pasqua amb una campanya contra l’alcohol i les drogues a les carreteres

La Policia posarà en marxa aquest dissabte 28 de març una nova campanya de controls d’alcoholèmia i drogues coincidint amb el període de Setmana Santa, la qual s’allargarà fins al 12 d’abril. Els controls es faran tant en horari diürn com nocturn i en diversos punts de la xarxa viària del país amb la voluntat de reduir la sinistralitat.
Aquesta actuació forma part del pla de seguretat viària establert pel Ministeri de Justícia i Interior, a proposta del cos policial, i és la primera iniciativa d’aquest tipus prevista per al 2026. L’objectiu és incidir en la prevenció de conductes de risc i reforçar la seguretat a les carreteres, així com sensibilitzar la població sobre els perills associats al consum d’alcohol i drogues abans de conduir.
El dispositiu també té un component dissuasiu, ja que l’anunci previ dels controls pretén reforçar la consciència ciutadana davant unes pràctiques que poden comportar conseqüències greus tant per als conductors com per a la resta d’usuaris de la via.
La campanya inclou sancions, detencions i recorda els límits d’alcoholèmia així com les conseqüències penals i administratives vigents actualment establertes
Durant l’any, la Policia té previst desenvolupar tres campanyes més centrades en el consum d’alcohol i drogues al volant, a banda de cinc accions addicionals orientades a detectar altres imprudències en matèria de circulació. Aquestes darreres es duran a terme conjuntament amb els serveis de circulació comunals.
Pel que fa als límits establerts, la detenció es produeix a partir de determinades taxes d’alcohol en sang, amb criteris diferenciats entre conductors professionals i no professionals. En altres franges inferiors, es poden aplicar sancions administratives o traslladar el cas a la Batllia segons les circumstàncies detectades durant el control.
Les infraccions poden comportar multes, suspensió del permís de conduir i, en els casos més greus, penes de presó i inhabilitacions. A més, negar-se a sotmetre’s a les proves també constitueix un delicte. Aquestes normes també afecten els conductors de bicicletes, patinets i altres vehicles de mobilitat personal. Finalment, es fa una crida al consum zero per evitar situacions que puguin derivar en danys personals irreparables.