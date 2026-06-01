  Marvin Arquíñigo
Controls policials

Detingut un jove de 19 anys per agredir un altre noi i causar-li una ferida sagnant a la sortida d’un local nocturn

D'altra banda, un home de 46 anys és arrestat quan circulava amb un patinet en sentit contrari a Escaldes amb una taxa d'alcoholèmia de 2,26

La policia ha detingut aquest cap de setmana un jove de 19 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral després d’agredir un altre noi i causar-li una ferida sagnant. Els fets van tenir lloc la matinada de dissabte a l’exterior d’un establiment d’oci nocturn d’Andorra la Vella.

En l’àmbit dels delictes contra la salut pública, el cos d’ordre ha arrestat sis persones durant la darrera setmana per possessió de petites quantitats d’estupefaents. El primer cas es va registrar la matinada de dimarts a Andorra la Vella, quan un home de 35 anys va ser controlat amb 2,1 grams de cocaïna.

Posteriorment, la matinada de divendres, els agents van detenir dos homes de 27 i 28 anys a l’exterior d’un local d’oci nocturn de la capital. Els arrestats duien 0,7 i 0,4 grams de cocaïna, respectivament. Aquella mateixa tarda, a la frontera francoandorrana, es va controlar un turista de 46 anys i una turista de 30 que accedien al Principat amb 1,10 i 0,90 grams de cocaïna, a més de 3,5 grams d’haixix. També divendres, a la frontera del riu Runer, una turista de 33 anys va ser interceptada amb dues pastilles d’èxtasi.

Detingut per conduir un patinet en sentit contrari

Pel que fa als delictes contra la seguretat del trànsit, la policia ha detingut cinc persones per conduir sota els efectes de l’alcohol. Entre els arrestats hi ha un home de 46 anys que circulava amb un patinet en direcció contrària a Escaldes-Engordany la matinada de dimarts. La prova d’alcoholèmia va donar un resultat de 2,26 grams per litre de sang.

La matinada de dijous, un altre conductor, de 39 anys, va ser arrestat a Andorra la Vella després de saltar-se un semàfor i donar una taxa positiva de 2,31. L’endemà, una dona de 28 anys va ser controlada amb una alcoholèmia d’1,60 després de conduir a una velocitat elevada i amb maniobres brusques. Finalment, la matinada de diumenge, dos homes de 26 i 37 anys van ser detinguts en controls rutinaris de carretera després de registrar taxes d’alcoholèmia d’1,06 i 1,62, respectivament.

Una onada de furts en domicilis deixa set casos i una temptativa des de principis de maig en quatre parròquies

