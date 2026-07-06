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Detencions policials

Detingut un home de 32 anys per agredir els seus pares després d’arribar alterat al domicili familiar de Sant Julià

L'home hauria colpejat el pare al rostre i hauria fet caure la mare durant una discussió originada, presumptament, per problemes de parella

Un home resident de 30 anys va ser detingut aquest diumenge al vespre a Sant Julià de Lòria com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física en l’àmbit domèstic després d’agredir, presumptament, els seus progenitors en el domicili familiar. La intervenció es va iniciar arran de l’avís de diversos veïns, els quals van alertar la Policia que se sentien forts cops i crits procedents de l’interior de l’habitatge.

En arribar al lloc dels fets, els agents van trucar reiteradament a la porta sense obtenir resposta fins que, finalment, l’home els va obrir. Segons ha informat el cos, ho va fer amb una actitud desafiant envers els policies i presentava indicis de trobar-se sota els efectes de l’alcohol. A l’interior del domicili, la patrulla va localitzar la mare amb el rostre envermellit, la qual va demanar als agents que entressin a l’habitatge perquè necessitava ajuda per reconduir la conducta del seu fill.

Els policies també van trobar el pare amb marques visibles a la cara, qui va manifestar que havia rebut un cop de puny al rostre i que el seu fill també hauria empès la mare fins a fer-la caure. Segons el relat dels progenitors, el conflicte s’hauria originat arran d’uns problemes de parella del detingut. Així, l’home hauria arribat al domicili en un estat d’alteració i reclamant consumir unes copes de vi. Davant dels indicis recollits, la Policia va procedir a la seva detenció com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física en l’àmbit domèstic.

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