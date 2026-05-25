Un home de 42 anys circula amb un patinet elèctric fent ziga-zagues i acaba detingut amb una alcoholèmia d’1,92

La matinada de dissabte, la Policia va detenir un motorista de 31 anys que va donar una taxa d’alcoholèmia d’1,49 grams per litre de sang després que una patrulla el controlés en veure’l circular contra direcció. Hores més tard, a primera hora del matí de dissabte, els agents van arrestar una dona de 32 anys amb una taxa positiva d’1,05 després d’accidentar-se contra la rotonda situada a la cruïlla entre l’avinguda Santa Coloma i el carrer Gil Torres.
La matinada de diumenge també es va detenir un home de 42 anys que conduïa un patinet elèctric amb una alcoholèmia d’1,92. Segons el cos d’ordre, circulava fent ziga-zagues i sense respectar la senyalització horitzontal. Finalment, la nit de dijous es va arrestar un home de 25 anys com a presumpte autor d’un delicte contra l’honor després d’insultar una patrulla policial. Durant el control, els agents també li van trobar 0,4 grams d’haixix.