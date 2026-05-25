  • Una vista general de la població. | Ajuntament de la Seu d'Urgell
El Periòdic d'Andorra
Reconeixement patrimonial del Coprincipat

La Seu acollirà un acte institucional per reforçar la candidatura del Coprincipat d’Andorra davant la UNESCO

La candidatura reivindica els diversos vestigis materials vinculats a la construcció històrica del Coprincipat amb suport europeu i institucional

La Seu d’Urgell acollirà aquest divendres un acte institucional per reforçar la candidatura ‘Els testimonis materials de la construcció del Coprincipat d’Andorra’ a Patrimoni Mundial de la UNESCO. La trobada tindrà lloc a l’església de Sant Miquel i reunirà representants polítics, autoritats eclesiàstiques i experts patrimonials vinculats al projecte transfronterer impulsat entre Andorra i territoris dels Pirineus.

L’acte, previst a les 19.00 hores, servirà per exposar l’estat actual de la candidatura i aprofundir en els elements històrics que sustenten el dossier presentat davant la UNESCO, centrat en els vestigis materials vinculats als orígens i a la construcció institucional del Coprincipat andorrà.

La trobada estarà presidida pel bisbe d’Urgell, Josep-Lluís Serrano i Pentinat; l’alcalde de La Seu d’Urgell, Joan Barrera Aranda, i la presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Josefina Lladós Torrent, en una mostra del suport institucional al projecte tant des del territori urgellenc com des d’Andorra.

La candidatura busca reforçar la dimensió internacional del patrimoni històric vinculat als orígens del Coprincipat

Entre les intervencions previstes destaca la del coordinador de la candidatura, Joan Reguant i Aleix, qui explicarà els objectius i l’abast del projecte patrimonial. També hi participarà l’historiador i tècnic de patrimoni cultural Carles Gascón Chopo, qui oferirà la conferència ‘Últimes notícies de la catedral. Dels orígens visigots a la candidatura UNESCO’, centrada en el valor històric i arquitectònic del conjunt catedralici de la Seu i el seu encaix dins la candidatura.

La iniciativa s’emmarca dins dels projectes de preservació i difusió del patrimoni dels Pirineus i compta amb el suport del programa europeu Interreg POCTEFA, així com amb el cofinançament de la Unió Europea. El projecte també rep el suport institucional del Govern d’Andorra, el Bisbat d’Urgell, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i el departament francès de l’Ariège.

