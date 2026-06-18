Tres detinguts a la Farga de Moles amb gairebé 8.000 euros en productes sostrets en comerços d’Andorra la Vella

Tres persones han estat detingudes a la duana de la Farga de Moles com a presumptes autores d’un delicte contra el patrimoni després que la Guàrdia Civil localitzés al vehicle en què viatjaven diversos articles sostrets en establiments comercials d’Andorra la Vella. Els objectes recuperats tenen un valor total de 7.769 euros.
Els fets van tenir lloc el passat 30 de maig durant un control fiscal efectuat per efectius del Resguard Fiscal de la Guàrdia Civil a les instal·lacions frontereres. Segons ha informat el cos policial, els agents van inspeccionar un vehicle amb matrícula espanyola que accedia a territori espanyol procedent d’Andorra pel carril verd, reservat als viatgers que no transporten mercaderies per declarar.
Durant les primeres comprovacions, els agents van observar una actitud nerviosa tant del conductor com dels altres ocupants del turisme, dos homes i una dona. Tot i que van assegurar reiteradament que no transportaven cap article subjecte a declaració, una inspecció més exhaustiva va permetre localitzar dins una gran quantitat de productes de marques reconegudes.
Les comprovacions posteriors també van permetre descobrir que un dels detinguts tenia vigent una ordre d’allunyament respecte de la seva esposa, qui precisament viatjava amb ell al mateix vehicle
Entre el material intervingut hi havia 60 perfums, nou bosses i moneders i sis ulleres prèmium, alguns dels quals encara conservaven els sistemes de seguretat dels establiments comercials. Segons la Guàrdia Civil, els ocupants del vehicle van admetre que els objectes havien estat sostrets en diferents comerços de la capital andorrana amb la intenció de revendre’ls posteriorment a Espanya. Davant aquests fets, tots tres van ser arrestats com a presumptes responsables d’un delicte contra el patrimoni.
Les comprovacions posteriors també van permetre descobrir que un dels detinguts tenia vigent una ordre d’allunyament respecte de la seva esposa, qui precisament viatjava amb ell al mateix vehicle. Per aquest motiu, a més del delicte relacionat amb la sostracció dels articles, també se li ha atribuït un presumpte delicte contra l’Administració de Justícia per trencament de condemna.
Els detinguts van ser posats a disposició del Jutjat d’Instrucció número 1 de la Seu d’Urgell juntament amb les diligències practicades. Posteriorment, van quedar en llibertat provisional mentre continua la instrucció del cas. Els objectes recuperats han quedat dipositats a les dependències de la Guàrdia Civil de la duana de la Farga de Moles a disposició de l’autoritat judicial.