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  • La distribució que exposa l'espai d'agility del parc caní situat al Prat de la Molina de Sornàs. | ANA / R.S.
Agències
Equipament multifuncional

Demostració de gala dels cans a Ordino per estrenar un espai dedicat a la millora de l’agilitat i de l’exercici

El circuit ha viscut actuacions destacades per part de les unitats canines de la Policia i del Club Caní Pirineus Andorra, superant tots els obstacles

El Comú d’Ordino va inaugurar ahir el nou recinte esportiu d’agilitat canina, situat en el parc caní del Prat de la Molina de Sornàs. El nou equipament, de 500 metres quadrats i equipat amb diferents obstacles canins, neix amb l’objectiu «d’oferir un espai específic per a la pràctica d’activitats d’entrenament i exercici físic amb gossos».

L’acte d’inauguració aquest dissabte ha aplegat nombrosos propietaris de gossos, famílies i curiosos, que han pogut conèixer les instal·lacions i observar diverses exhibicions protagonitzades per unitats canines del país. El Club Caní Pirineus Andorra ha executat diferents actuacions d’agility en el nou espai amb diferents exemplars de gossos. Algunes d’aquestes actuacions han estat «molt encertades per part del binomi», cosa que ha fet aixecar aplaudiments del públic.

Entre les demostracions també hi ha hagut les de la Policia, que han mostrat les habilitats dels seus gossos i han explicat algunes de les tasques que desenvolupen habitualment en l’àmbit de la seguretat. Destaca la demostració de recerca d’una persona que posseïa explosius, la simulació d’un rescat d’una persona i la detenció d’un criminal.

La jornada, la qual ha estat oberta a tota la ciutadania, ha servit per donar a conèixer aquest nou espai dedicat a l’agilitat canina, una disciplina esportiva que combina obediència, coordinació i activitat física a través de circuits amb diferents obstacles.

L’èxit de l’equipament respon a la demanda

Una iniciativa, val a dir, que ha estat possible gràcies al procés participatiu de l’any passat, en què es van plantejar diferents opcions. La creació d’aquest parc d’agility va ser la proposta més votada per la ciutadania. L’espai es troba dins del mateix parc caní que la corporació va obrir l’any passat, i que segons detallen des del comú, «està funcionant molt bé». «Més de 20.000 usuaris han passat durant aquest any 2025 fins a mitjan 2026», va explicar el cònsol menor d’Ordino, Eduard Betriu. 

Aquest fet s’ha traduït en una millora de la convivència entre els propietaris de gossos i la resta d’usuaris de l’entorn, i també en una reducció de les incidències en zones agrícoles. «Ha sigut un projecte que també s’ha notat amb el desgavell, en un moment donat, que hi havia gossos a terrenys de cultiu i prats de dall», va esclarir ahir Betriu.

L’espai, amb reserva prèvia per QR

Per altra part, la nova infraestructura ha tingut un cost de 15.000 euros. Per fer-la servir, caldrà fer reserva prèvia a través del comú. Un cop feta, l’usuari rebrà un codi QR per poder accedir al recinte d’agility. Convé recordar que aquest sistema digital ha estat dissenyat per una alumna del batxiller d’informàtica de la Universitat d’Andorra.

«És un sistema de reserves basat en QR per mantenir la seguretat i l’ordre aquí dins del parc. L’administració d’Ordino va contactar amb la universitat, van plantejar així uns projectes i just per al meu TFB necessitava triar un, i la veritat és que era quasi igual de la meva idea original i ha estat una oportunitat per a fer un projecte real!», va explicar amb somriures l’alumna Silvana Ferrer.

«Vam fer un seguit de reunions on vam fer el que es fa en aquests tipus de projectes de programari, una anàlisi de requisits, demanar què necessitaven, com ho volien i llavors hem anat fent iteracions i hem acabat fent el muntatge d’un control d’accés i un sistema de reserves que pugui gestionar el comú i el puguin fer utilitzar a partir d’ara», va concloure el professor del treball, Jan Sau.

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