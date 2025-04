Canvi organitzatiu a la corporació

David Astrié assumirà finalment la direcció d’Infraestructures i Manteniment del Comú d’Encamp

L’enginyer s’incorpora després de guanyar el concurs públic, mentre que Ramon González esdevé nou director de Recursos Humans

El Comú d’Encamp farà un canvi organitzatiu a partir de la pròxima sessió de Consell, prevista per a aquest dijous, amb el nomenament de dues noves direccions que se sumen a la del director de Finances, nomenat el consell passat. Per un costat, Ramon González assumirà la direcció de Recursos Humans, mentre que David Astrié la d’Infraestructures i Manteniment.

Els canvis responen, per un costat, a la voluntat d’assolir els reptes que hi ha actualment sobre la taula i desenvolupar nous projectes en l’àmbit dels recursos humans, en què la directora actual continuarà formant part de l’equip comunal. Per l’altra banda, al Departament d’Infraestructures i Manteniment, la finalització de l’excedència de l’actual director i el seu retorn al lloc d’origen obliguen al nomenament d’una nova direcció.

Astrié, llicenciat en enginyeria industrial, va ser cap del departament de Serveis Públics del Comú d’Ordino. Després d’uns anys ocupant diversos càrrecs de responsabilitat política va tornar al sector privat, en què va iniciar la seva trajectòria professional com a enginyer. Cal remarcar que la seva incorporació al Comú d’Encamp es dona després d’haver guanyat el concurs públic per ocupar la plaça de cap d’infraestructures.

Per la seva banda, González és graduat social i té un màster en recursos humans. Certiticat com a profesional senior en recursos humans, té una llarga trajectòria en el sector privat com a tècnic i com a responsable de recursos humans, i en especial, com a responsable de projectes, tant a escala nacional com internacional.