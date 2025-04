Centre esportiu d'alt rendiment

David Astrié deixa el seu càrrec com a director a Icònic amb la voluntat d’afrontar nous reptes professionals

Des del centre esportiu d'alt rendiment assenyalen que "la seva tasca ha estat decisiva per impulsar el projecte i consolidar un pla estratègic"

Icònic, el centre esportiu d’alt rendiment en alçada en desenvolupament al país, ha anunciat aquesta tarda la sortida del fins ara membre de l’equip directiu del projecte, David Astrié. En aquest sentit, han informat que la decisió respon a la voluntat d’afrontar nous reptes professionals per part de l’actual conseller de la minoria d’Andorra la Vella.

“Des d’Icònic, volem expressar el nostre profund agraïment a David Astrié per la seva dedicació i contribució al projecte. El seu lideratge ha estat fonamental per establir vincles estratègics amb diverses entitats d’Andorra, assegurant que, un cop el centre estigui operatiu, els esportistes disposin del suport d’instal·lacions a tot el país per oferir-los les millors condicions d’entrenament”, han escrit des del centre en una nota de premsa, afegint que en un context macroeconòmic especialment complex “la seva tasca ha estat decisiva per impulsar el projecte i consolidar un pla estratègic sòlid i definit”, tot desitjant-li el millor en la nova etapa.