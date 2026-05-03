  • Daniel Armengol com a membre titular i Francesc Pallàs com a suplent. | CEA
Eleccions del 17 de juny

Daniel Armengol i Francesc Pallàs lideren la candidatura de la CEA per representar els autònoms a la CASS

Segons la CEA, es tracta d’una candidatura amb una àmplia experiència professional i un fort compromís amb el teixit empresarial del país

La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) formalitzarà aquest dimecres la seva candidatura per representar els treballadors per compte propi al Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), en el marc de les eleccions previstes per al pròxim 17 de juny. La proposta de la patronal està encapçalada per Daniel Armengol com a membre titular i amb Francesc Pallàs com a suplent. Segons la CEA, es tracta d’una candidatura amb una àmplia experiència professional i un fort compromís amb el teixit empresarial del país.

La candidatura combina perfils provinents de sectors diferents, com la construcció i els serveis, i, segons la patronal, compta amb el suport dels diversos àmbits econòmics que integren l’organització

Armengol, actualment vinculat a la presidència del Grup Heracles, compta amb formació en negocis internacionals a l’Institut Superior de Comerç de París i ha desenvolupat responsabilitats en direcció estratègica, lideratge d’equips i desenvolupament de negoci. A més, ha impulsat iniciatives en els àmbits educatiu i social, i ha ocupat càrrecs institucionals, entre els quals destaca la presidència de l’Empresa Familiar Andorrana.

Per la seva banda, Pallàs és director general de Viladomat S.A.U., en què lidera la gestió operativa i estratègica de la companyia. Amb una trajectòria enfocada al creixement empresarial en entorns competitius, també exerceix actualment com a vicepresident de la CEA. Així, la candidatura combina perfils provinents de sectors diferents, com la construcció i els serveis, i, segons la patronal, compta amb el suport dels diversos àmbits econòmics que integren l’organització.

Assalariats, autònoms i jubilats podran votar abans del 17 de juny a qualsevol parròquia en les eleccions de la CASS

