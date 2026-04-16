Assalariats, autònoms i jubilats podran votar abans del 17 de juny a qualsevol parròquia en les eleccions de la CASS

Els assalariats, autònoms i jubilats podran votar a qualsevol dels set comuns, inclòs el Pas de la Casa, en les pròximes eleccions de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), gràcies a la incorporació d’un sistema de vot per dipòsit itinerant que recorrerà tot el territori. Així ho ha anunciat el president del Consell d’Administració de la CASS, Marc Galabert, qui ha apuntat l’objectiu d’incrementar la participació en uns comicis tradicionalment marcats per una baixa mobilització. Les eleccions se celebraran el 17 de juny, però entre el 8 i el 16 de juny els electors podran avançar el seu vot en diferents punts habilitats als comuns, un cada dia, sense necessitat de residir-hi.
Així, aquesta fórmula permetrà que qualsevol elector pugui votar des de qualsevol parròquia, fet que facilita la participació de les persones que viuen o treballen fora d’Andorra la Vella. A més, es manté la possibilitat de votar presencialment a la seu de la CASS. Galabert ha destacat que aquesta mesura és possible gràcies a la col·laboració dels comuns, els quals han mostrat una “predisposició i voluntat proactiva” per apropar el vot a tota la ciutadania.
El vot per dipòsit s’estendrà per totes les parròquies entre el 8 i el 16 de juny
Pel que fa al cens, estan cridats a participar-hi uns 45.000 assalariats, 9.000 autònoms i 12.000 pensionistes, mentre que una mateixa persona podrà votar en més d’un col·legi electoral en funció de la seva situació laboral o personal. En aquest sentit, el president també ha fet una crida a la participació i a la presentació de candidatures, tot recordant que es tracta d’un procés “important pel país” i que pot esdevenir “un dels més representatius”, ja que interpel·la pràcticament tota la població. Tot i això, ha admès que la participació en anteriors comicis s’ha situat al voltant del 3%, i ha remarcat que “hi ha molt marge per votar”.
D’aquesta manera, el calendari electoral ja està en marxa i les llistes electorals es podran consultar entre el 20 i el 28 d’abril, mentre que la presentació de candidatures estarà oberta fins al 6 de maig. Les candidatures es faran públiques el 21 de maig i la campanya electoral tindrà lloc del 6 al 15 de juny. Paral·lelament, la CASS impulsarà una campanya institucional per donar visibilitat al procés, especialment a través de les xarxes socials i en col·laboració amb els comuns. El dia de les eleccions, el 17 de juny, els col·legis electorals estaran oberts de les 08.00 a les 21.00 hores, i els resultats es donaran a conèixer la mateixa nit.
Cal destacar que els comicis serviran per renovar part del consell d’administració de la CASS, integrat per membres designats pel Govern i representants escollits pels diferents col·lectius. Galabert ha aprofitat l’acte per agrair la tasca del consell sortint i n’ha destacat la “intensitat i capacitat d’autocrítica”.