Grandvalira Resorts es fixa en el model d’habitatge protegit d’Aspen davant la manca d’allotjament de temporers

El model d’habitatge protegit impulsat a Aspen (Estats Units) entra en el debat sobre la manca d’allotjament per a treballadors de temporada a Andorra, després que el director de màrqueting de Grandvalira Resorts, David Ledesma, assenyali aquest sistema com un possible referent davant una problemàtica que qualifica de “crítica”. Així, i en una entrevista a EL PERIÒDIC, Ledesma apunta directament cap a l’experiència nord-americana i destaca el cas d’Aspen/Pitkin County Housing Authority com “un cas molt clar d’èxit en el món de la indústria de l’esquí”.
Es tractaria, doncs, d’un model basat en la intervenció pública que regula una part del mercat immobiliari per garantir l’accés a l’habitatge en entorns amb una forta pressió turística. El sistema funciona a través de la gestió d’habitatges protegits (tant de lloguer com de compra) amb criteris d’accés estrictes, mentre que les unitats estan reservades principalment a persones que treballen a la zona, amb requisits vinculats als ingressos, la residència i l’activitat laboral. A més, el model fixa límits de preu i condicions de revenda per evitar l’especulació i assegurar que aquests habitatges continuïn sent assequibles a llarg termini.
El mecanisme també incorpora un control sobre l’ús dels immobles, prioritzant que siguin residències habituals de treballadors locals i no segones residències o inversions, per preservar una part del parc immobiliari i evitar que els treballadors hagin de marxar per falta d’habitatge, sobretot en sectors com el turisme o l’esquí. “És un conjunt de solucions que permet que les persones que viuen i que s’han criat en una destinació turística com aquesta puguin tenir solucions de futur”, apuntala Ledesma, tot afegint que possibiliten “protegir una part del parc immobiliari”.
Així, i tot i admetre les diferències de context entre els Estats Units i Andorra, el director insisteix en la necessitat d’analitzar experiències similars. “Segurament val la pena estudiar-ho perquè la problemàtica ha sigut la mateixa”, afirma, tot subratllant que, malgrat les mesures que ja s’estan adoptant, “en la situació en què estem és crítica”. Així, Ledesma aposta per mirar cap a models consolidats com el d’Aspen per inspirar possibles solucions adaptades al país: “Estudiar casos d’èxit com aquest és important perquè ens podem inspirar a fer algun tipus de solucions”, conclou.