Macron fixa la signatura de la Comissió a finals d’any i Espot a l’estiu, però el referèndum continua sense calendari

El calendari per a la convocatòria d’un referèndum sobre l’Acord d’associació amb la Unió Europea continua instal·lat en la incertesa. Les darreres declaracions del copríncep francès, Emmanuel Macron, i del cap de Govern, Xavier Espot, situen fites orientatives en el procés, però sense concretar cap data definitiva per a la consulta.
Una setmana després de la visita institucional de Macron al Principat, el mandatari francès va reforçar un discurs marcadament europeista i alineat amb el paper de la Unió Europea, tot defensant l’Acord com una oportunitat per a Andorra. Des de la plaça del Poble, va descriure el país com “una mena de concentrat d’Europa” i va reconèixer que el projecte europeu “també desperta inquietuds”, les quals va qualificar de “legítimes, respectables i comprensibles”.
En aquest context, Macron va voler transmetre la idea que el text es troba en una fase avançada, afirmant que “aquest acord ja està finalitzat”. Segons el seu calendari, la signatura per part de la Comissió Europea i dels estats membres es produiria “abans de l’estiu”, un pas que permetria activar el següent estadi del procés: la ratificació. Aquesta, tal com va apuntar, s’iniciaria “a finals d’aquest any i a començaments del vinent” als diferents parlaments europeus.
Tot i aquest plantejament, el recorregut real del text continua condicionat per diversos factors previs. Un dels principals és la decisió del Consell de la Unió Europea sobre el contingut i, sobretot, sobre la naturalesa jurídica de l’Acord. Aquesta qüestió és clau perquè determina el procediment posterior: si es considera un acord mixt, requerirà la signatura i ratificació de tots els estats membres.
Aquesta és la línia que ha anat prenent el procés, especialment després que França hagi defensat aquesta qualificació jurídica. Aquesta posició allarga de manera significativa els terminis, ja que multiplica els tràmits institucionals necessaris abans que el text pugui entrar en vigor.
En paral·lel, Espot va detallar el full de ruta pendent i va posar xifres aproximades a algunes d’aquestes etapes. Segons va explicar, “aquesta primavera recaurà la decisió definitiva del Consell de la Unió Europea”, i a partir d’aquí es podria iniciar la signatura per part dels estats membres. En aquest escenari, va apuntar que “és molt probable que el mes de juliol o setembre ja es pugui signar aquest Acord per part del Govern d’Andorra”.
Amb tot, aquesta signatura no suposaria encara el pas previ al referèndum. Una vegada signat, el text s’hauria de trametre al Parlament Europeu perquè sigui ratificat. Només després d’aquesta validació es podria convocar “un referèndum políticament vinculant”, tal com va remarcar el cap de Govern.
Espot va insistir, però, en la manca de certeses en cadascun d’aquests passos. “No tenim una precisió exacta” sobre quan es produirà la decisió del Consell, ni sobre el calendari de signatura dels estats membres, ni tampoc sobre la ratificació europea. “Hi ha moltes variables que no depenen de nosaltres”, va advertir, assenyalant que qualsevol d’aquests elements pot “fer pivotar o variar la data” final de la consulta.
En el seu discurs, Macron també va posar l’accent en el context europeu en què s’inscriu la negociació. Així, va recordar que els 27 estats membres tenen “moltes altres prioritats”, com ara els conflictes internacionals o les crisis energètiques i migratòries, i que ha calgut “convèncer la Comissió Europea perquè dediqués temps a Andorra”. En aquest sentit, va advertir que un eventual rebuig de l’Acord podria tancar la porta a futures renegociacions: “Si diguéssiu que no, no estic segur que això fos possible”.