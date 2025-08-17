Cues de tres quilòmetres a la frontera hispanoandorrana, tant d’entrada com de sortida, per la tornada del pont

La frontera hispanoandorrana està registrant cues tant d’entrada com de sortida del país des d’aquest migdia, amb motiu de la tornada del pont. Segons ha informat el Departament de Mobilitat a través de les xarxes socials, les retencions han començat a produir-se a partir de les 12.00 hores al riu Runer i han arribat fins a tres quilòmetres. Les esperes per entrar al Principat també s’han registrat a partir de la Farga de Moles, per la mateixa N-145.
A més, també s’ha registrat trànsit dens a la RN22 en la sortida del país per la frontera francoandorrana. Per altra banda, Mobilitat també ha detectat trànsit dens a l’entrada a Canillo en sentit sud i a la CG4 a l’entrada a la Massana en sentit sud, tot i que aquestes no han estat tan destacables.
Tres ciclistes ferits
Tres ciclistes han resultat ferits aquest cap de setmana, segons el balanç d’accidents de circulació de la Policia. El primer accident va tenir lloc aquest dissabte al punt quilomètric 6,650 de la carretera General 3 a Ordino, quan es va produir una col·lisió entre un turisme amb matrícula andorrana i un ciclista de 20 anys, al voltant de les 12.03 hores. El segon accident detectat pel cos d’ordre també va ser dissabte, a les 14.53 hores, al punt quilomètric 4,600 de la carretera secundària núm. 240 de Canillo, i en aquest cas hi van estar implicats una furgoneta amb matrícula espanyola i un ciclista de 32 anys. Finalment, el darrer accident ha tingut lloc aquest diumenge al voltant de les 11.06 hores al punt quilomètric 5,200 de la mateixa carretera secundària núm. 240 de Canillo. En aquest incident només s’hi ha vist implicat un vehicle: una bicicleta conduïda per un resident de 57 anys, que ha resultat ferit.