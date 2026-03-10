Cortesao celebra l’entesa amb l’Executiu per impulsar el projecte de la residència d’estudiants a Sant Julià de Lòria

La cònsol menor de Sant Julià de Lòria, Sofia Cortesao, ha fet una valoració “molt positiva” de les inversions que el Govern està executant a la parròquia després de la visita institucional d’aquest dilluns al matí encapçalada pel cap de Govern, Xavier Espot. La jornada de treball ha servit per repassar l’estat d’avançament dels principals projectes impulsats a la parròquia amb la participació de diversos ministres, cònsols i consellers generals lauredians. L’Executiu, en aquesta legislatura, ha invertit més de 50 milions d’euros en obra i edificació pública a la parròquia.
Segons Cortesao, en els darrers dos anys la coordinació entre administracions ha estat “excel·lent” i ha permès impulsar infraestructures i equipaments que beneficien tant la parròquia com el conjunt del país. En aquest sentit, ha remarcat que moltes de les iniciatives ja estan en marxa. “La veritat és que els projectes que s’han fet i aquestes inversions ja estan en marxa. Estem parlant del vial, estem parlant de CATSA, estem parlant de l’ampliació de l’UDA, estem parlant dels pisos per a la gent gran”, ha assenyalat.
La reconversió de l’antiga fàbrica CATSA vol situar Sant Julià com a referent en innovació als Pirineus i al sud d’Europa
Entre els projectes destacats hi ha la construcció del vial i el túnel de Rocafort, que completaran la desviació de la CG-1 i han de permetre millorar la mobilitat i reduir el trànsit al centre urbà. També s’està impulsant la reconversió de l’antiga fàbrica de tabac CATSA en un espai de recerca i innovació, així com l’ampliació de la Universitat d’Andorra a l’antiga fàbrica Reig, amb prop de 3.000 metres quadrats destinats a aules i zones d’estudi. Sobre CATSA, la cònsol ha refermat que continuarà Sant Julià, però també Andorra, de relleu amb tot aquest tema d’innovació, no només aquí, sinó arreu dels Pirineus o inclús del sud d’Europa.
A aquestes actuacions s’hi afegeixen projectes d’habitatge i equipaments socials, com la rehabilitació de l’antic hotel Font de Ferro per crear una quinzena de pisos de lloguer assequible o el futur complex de la Fundació Laurus, que oferirà més de cinquanta habitatges amb serveis compartits per a gent gran i que es preveu que entri en funcionament a inicis del 2028.
Les inversions volen millorar la qualitat de vida dels lauredians i reforçar el posicionament del país en innovació i educació superior
Pel que fa als projectes pendents d’arrencar, la cònsol menor ha destacat especialment la futura residència universitària, prevista a l’antic hotel Pol. “El projecte que ens queda per arrencar és el tema de la residència universitària, i crec que hem posat aquestes primeres pedres per acabar de construir el que esperem que sigui una realitat”, ha afirmat, tot mostrant-se convençuda que hi haurà una entesa entre Govern, comú i UDA per fer-la possible.
Cortesao també ha remarcat que aquestes inversions contribueixen a millorar la qualitat de vida dels lauredians i, alhora, reforcen el posicionament del país en àmbits com la innovació o l’educació superior. “Són inversions que milloren la qualitat de vida de les persones de Sant Julià, però també són infraestructures que milloren la mobilitat i projecten Andorra”, ha destacat.
La cònsol menor ha posat en relleu la importància del treball conjunt entre institucions. “És obligatori que totes les entitats treballin plegades pel bé de la parròquia i del país”, ha conclòs.