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Meteorologia

Continua l’onada de calor al centre i sud del Principat, i Andorra la Vella tanca barbacoes des d’avui fins a nou avís

En comparació amb la mitjana, les temperatures són cinc graus superiors pel que fa a la mínima i vuit graus si es tenen en compte les màximes

Continuen les temperatures d’onada de calor al centre i sud del país, la qual cosa fa que encara s’estigui en avís taronja. Així, i segons informa el servei meteorològic, l’alerta taronja per altes temperatures es mantindrà a la zona centre i sud del país fins a les 21.00 hores, mentre que a la zona nord, el nivell és d’avís groc. Val a dir que la possibilitat de ruixats aquest dimecres a la tarda farà baixar algun grau els termòmetres i, al nord finalitzarà l’avís, mentre que al centre i sud, baixarà a nivell groc.

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Arran d’aquesta onada amb la qual ha començat l’estiu, ja es comencen a prendre les primeres mesures. Així, Andorra la Vella ha anunciat que es tanquen els punts de foc, des d’aquest dimarts i fins a nou avís. La raó és que el risc d’incendi és alt i, per tant, les barbacoes no estaran operatives. Segons les dades del servei meteorològic, en comparació amb la mitjana climàtica, les temperatures són aquests dies cinc graus superiors pel que fa a la mínima i vuit graus si es tenen en compte les màximes.

L’avís que ha publicat Andorra la Vella a les xarxes. | Comú d’Andorra la Vella
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