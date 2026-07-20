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Agències
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Augment de l'ús d'internet

Continua decaient l’ús de trucades mentre el nombre d’abonats a internet apuja un 2,4% aquest juny

Durant el primer mes d'estiu, el Principat ha consumit 13,26 milions de GB en concepte de tràfic mòbil per internet de banda ampla, un 8,1% més que en 2025

El mes de juny tanca situant el nombre d’abonats als serveis de telefonia fixa en 54.202, 128.927 abonats als serveis de telefonia mòbil i 44.107 abonats a internet de banda ampla. Unes xifres que segons el Departament d’Estadística suposen un increment del 2,4% respecte al mateix mes de l’any anterior pels abonats a internet de banda ampla, com també un augment del  0,9% en telefonia fixa en el mateix període. Per contra, la telefonia mòbil ha registrat una variació negativa del 0,7%.

Entrant en detall, el tràfic telefònic en minuts sense internet durant el mes de juny ha caigut un 6% comparat amb el mes de juny de l’any passat amb 10,22 milions de minuts. D’aquests 10,22, 8,12 milions de minuts, un 79,5% i un 0,8% més que l’anterior mes de juny, representen tràfic nacional, mentre que el tràfic internacional ha estat de 2,10 milions de minuts (20,5% del total i equivalent a un 25,5% menys respecte de l’any anterior)

Val a dir que l’ús de la internet continua augmentat i això es tradueix, per extensió, a més tràfic mòbil. De fet, el tràfic per internet en GB s’ha situat en  13,26 milions de GB aquest mes de juny, un augment del 8,1% respecte al mateix període de fa 12 mesos.

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