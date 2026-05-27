Servei d'internet

Set de cada deu clients d’Andorra Telecom ja naveguen amb la màxima velocitat després del canvi de router

Els usuaris que encara mantinguin l’equipament antic poden demanar gratuïtament el nou router a la botiga, per internet o trucant al 115

Andorra Telecom continua avançant en el procés de renovació dels routers dels seus clients i ja ha completat el canvi en el 75% dels casos, una actualització que permet als usuaris aprofitar la màxima velocitat de connexió disponible actualment al país.

L’operadora remarca la importància que els clients que encara mantenen l’equipament antic facin el canvi per garantir una experiència de navegació més eficient, especialment en un context en què les llars i empreses concentren cada vegada més dispositius connectats simultàniament.

Els nous routers garanteixen una connexió més estable i eficient fins i tot amb múltiples dispositius connectats simultàniament

Els nous routers incorporen millores tecnològiques que ofereixen una connexió més estable i amb millor rendiment, fins i tot quan diversos dispositius utilitzen la xarxa al mateix temps. Aquesta actualització busca donar resposta a serveis d’alta demanda com les plataformes d’streaming, els videojocs en línia o el teletreball.

A més, des de la companyia també assenyalen que aquesta renovació serà necessària per garantir la compatibilitat amb futurs serveis i funcionalitats digitals que es comercialitzaran pròximament i que requeriran prestacions de connectivitat més avançades.

Els clients que encara no hagin fet el canvi poden sol·licitar-lo presencialment a la botiga de la companyia, a través dels canals en línia o trucant al 115. El servei inclou l’entrega gratuïta del nou router al domicili.

Andorra Telecom dona una segona vida a més de 3.300 routers retirats de les llars dels clients amb reciclatge manual

