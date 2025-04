Tret de sortida a les eleccions

Consolidar sense continuïsme: la proposta de Vicky Marrugat per liderar la Creu Roja Andorrana

La candidata aposta per reforçar els valors fundacionals i mantenir la solidesa econòmica, sense abordar la situació de Jordi Fernández

La Creu Roja Andorrana ha encetat aquesta setmana el seu procés electoral amb la presentació de dues candidatures que aspiren a liderar l’entitat. Només els socis tindran dret a vot, i podran exercir-lo fins al 13 de maig, data en què es decidirà la nova presidència. Cal destacar que, sobtadament, durant la presentació de la candidatura d’avui – la de Vicky Marrugat -, no s’ha fet cap menció a l’acomiadament de l’exdirector de l’entitat, Jordi Fernández, una situació que ha generat molt de debat en les darreres setmanes.

Així doncs, aquest dilluns ha sigut el torn de la candidatura de Vicky Marrugat, la qual es presenta sota el lema ‘Continuïtat i compromís’, amb la voluntat de consolidar els projectes actuals aportant un tarannà renovat. “No som una continuïtat, som una consolidació”, ha remarcat l’equip, assegurant que, malgrat la presència de moltes cares conegudes de l’anterior junta liderada per Josep Pol, la nova etapa es planteja amb un enfocament diferent.

El projecte de Marrugat es basa en la consolidació dels serveis actuals i en el reforç dels valors fundacionals de la Creu Roja: “Humanitat, imparcialitat, neutralitat, independència, voluntariat, unitat i universalitat”, ha enumerat. La candidata ha destacat “la voluntat de prioritzar l’atenció a la infància, a la joventut, a la gent gran i a les persones en situació de dependència“, així com impulsar “la formació i la prevenció”.

Pel que fa als eixos d’actuació, la candidatura proposa activar el programa EIRA, amb accions psicoeducatives, esportives i de salut mental per a infants i joves, consolidar el RollingAnd i el Punt Lila en esdeveniments nocturns, i mantenir els quatre centres de dia per a la gent gran. També preveu assolir els 1.000 dispositius de teleassistència i garantir l’obertura de l’Hotel Social Peralba abans de finals d’estiu. En l’àmbit de la donació de sang, l’objectiu és assolir 1.500 donacions anuals, programant campanyes amb unitats mòbils al Pas de la Casa, Soldeu i el Tarter, i evitant així que la ciutadania hagi de desplaçar-se fins al centre del país.

Quant a la gestió econòmica, s’ha subratllat el volum de recursos que gestiona l’entitat. Matthew Lodge, proposat com a tresorer, ha destacat que el pressupost previst per a 2025 ascendeix a 4,2 milions d’euros tant en ingressos com en despeses. “Realment s’ha d’estar molt a gust amb les persones amb qui estàs i molt tranquil per poder gestionar aquests diners”, ha remarcat. Pel que fa a la resta de l’equip de la candidatura, està integrat per David Fraissinet (vicepresident), Joan Saurí (secretari), i Ana Arce, Irene Badia i Elisabeth Zoppetti com a vocals. Marrugat ha volgut remarcar que “l’equip coneix el funcionament de la Creu Roja” i que els uneixen “el compromís, la cohesió i les ganes de treballar per l’entitat”.

Finalment, Marrugat ha animat els socis a participar activament en el procés electoral, recordant que “la Creu Roja és de tothom, som tots la Creu Roja; el que ens uneix és servir, la nostra missió és servir el país i atendre les necessitats de la gent”. També ha recordat que els socis que no puguin votar presencialment el 13 de maig poden delegar el vot, seguint les instruccions disponibles al web oficial de la Creu Roja Andorrana.