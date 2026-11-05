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  • L’autòpsia preliminar apunta a un traumatisme toràcic accidental en la mort de Jesús de Miguel. | CD Tenerife
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
El futbol, a segon pla

L’autòpsia preliminar assenyala un traumatisme toràcic accidental com a possible causa de la mort de De Miguel

El jutjat manté reservat l'informe forense mentre continuen obertes les investigacions sobre les circumstàncies de la mort del jugador del Tenerife

Els primers resultats de l’autòpsia practicada a Jesús de Miguel, el jugador del Tenerife que va morir dimarts després de la topada amb Jesús Owono, apunten a un «traumatisme toràcic de caràcter accidental» com a possible causa de la defunció, segons ha avançat el diari canari ‘El Día’. Les conclusions formen part de l’informe preliminar elaborat per l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Santa Cruz de Tenerife, tot i que encara estan pendents les proves complementàries que hauran de determinar la causa definitiva de la mort.

El Tribunal Superior de Justícia de Canàries ha confirmat que el jutjat encarregat del cas ja ha rebut l’informe, però ha precisat que el seu contingut es manté reservat per respecte a la intimitat del futbolista i de la seva família. En tot cas, la investigació judicial continua oberta i també analitza l’assistència sanitària que va rebre el davanter després de l’impacte, així com els protocols d’actuació i el posterior trasllat a l’hospital.

Val a dir que la consideració inicial del traumatisme com a accidental no implica el tancament de les diligències ni determina possibles responsabilitats. Mentrestant, aquest dijous se celebra el funeral del futbolista a Navahermosa, a Toledo, amb la presència del màxim accionista de l’FC Andorra, Gerard Piqué, del president, Ferran Vilaseca, i del director general, Jaume Nogués, en representació del club tricolor.

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