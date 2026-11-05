Les obres a l’avinguda Francesc Cairat de Sant Julià provocaran afectacions al trànsit fins al dimarts 22 de desembre

Les obres previstes a l’avinguda Francesc Cairat, entre el carrer Isidre Valls i la plaça Laurèdia, provocaran afectacions a la circulació fins al pròxim 22 de desembre. Aquests treballs consistiran principalment en l’obertura de rases ocupant d’aquesta manera un dels carrils de la via. Tanmateix, i segons ha informat Mobilitat, encara que s’ocupi un carril de circulació, es mantindrà el doble sentit de circulació i es preveu que de manera puntual hi hagi talls i desviaments del trànsit. Pel que fa als horaris de treball, aquests es faran entre les 09.15 hores i les 16.30 hores i els divendres és previst que finalitzin a les 12.45 hores. També s’informa que entre aquest dijous i diumenge no es durà a terme cap treball.
Les obres previstes a l’avinguda Francesc Cairat, entre el carrer Isidre Valls i la plaça Laurèdia, provocaran afectacions a la circulació fins al pròxim 22 de desembre. Aquests treballs consistiran principalment en l’obertura de rases ocupant d’aquesta manera un dels carrils de la via. Tanmateix, i segons ha informat Mobilitat, encara que s’ocupi un carril de circulació, es mantindrà el doble sentit de circulació i es preveu que de manera puntual hi hagi talls i desviaments del trànsit. Pel que fa als horaris de treball, aquests es faran entre les 09.15 hores i les 16.30 hores i els divendres és previst que finalitzin a les 12.45 hores. També s’informa que entre aquest dijous i diumenge no es durà a terme cap treball.