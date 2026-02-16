Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • A la dreta, la cònsol major d'Ordino, Maria del Mar Coma, durant la representació del Judici dels Contrabandistes d'aquest dilluns. | Marvin Arquíñigo
Alex Montero Carrer
Afirma que el projecte “anirà creixent”

Coma rebutja que el futur Parc Nacional sigui “un pou sense fons” i el defensa com una inversió d’interès general

La cònsol respon a les alertes d'Alcobé i sosté que l’experiència de 25 anys del Parc de Sorteny demostra que la inversió és “rentable socialment”

La cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, ha defensat, en declaracions a EL PERIÒDIC, que el futur Parc Nacional és “una inversió en interès general” i ha rebutjat que pugui esdevenir “un pou sense fons”, en referència a les declaracions per part del cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, qui advertia que el projecte podria arribar a tenir un cost molt elevat, tot i assegurar que el retorn estaria garantit.

“Això és una inversió que fa l’administració en interès general. Penso que un parc nacional és interès general”, ha afirmat Coma aquest dilluns, remarcant que es tracta d’una eina per “cuidar els boscos, prevenir incendis i posar en valor un territori que és el que tenim”. I és que, si bé ha admès que requereix una sèrie de recursos, Coma ha subratllat que “és una inversió per a l’interès general, per a la cultura i el patrimoni d’Andorra”.

“És veritat que cada any hem d’invertir 300.000 euros en el Parc del Sorteny, però també és veritat que tenim molts turistes que ens venen a veure i que es queden a la parròquia o al país” – Maria del Mar Coma

En aquest sentit, Coma ha recordat que Ordino compta amb el Parc Natural de Sorteny des de fa 25 anys i que anualment s’hi destinen uns 300.000 euros. “És veritat que cada any hem d’invertir 300.000 euros, però també és veritat que tenim molts turistes que ens venen a veure, que al final es queden a la parròquia o al país, que és el que és important”, ha exposat. Així, ha defensat que la rendibilitat no és només econòmica, sinó també social i ambiental: “És important tenir aquesta vegetació, el bé que ens pot arribar a fer en la salut, tant física com mental”, ha afegit.

Pel que fa a la inversió inicial anunciada per Canillo, la mandatària comunal ordinenca ha considerat que és lògic que la parròquia liderada per Alcobé hagi de fer un esforç en la fase d’implantació. “El Comú de Canillo, al no tenir aquest parc i que ara hauran de promocionar-lo o posar-lo en funcionament, evidentment que hauran de fer una inversió”, ha indicat, tot apuntant que “a la llarga en trauran un benefici”.

“La inversió és de posar infraestructures, de netejar els boscos […] Són infraestructures mínimes i això és rentable, potser no econòmicament, però sí socialment” – Maria del Mar Coma

Tanmateix, i qüestionada sobre la necessitat d’infraestructures, la cònsol ha afirmat que el projecte “anirà creixent” i que aquestes actuacions formen part del desenvolupament natural d’un parc. “Un parc natural no és només deixar una zona verda, és cuidar aquella zona verda”, ha assenyalat. Segons ha detallat, aquesta cura implica “una sèrie d’infraestructures, netejar els boscos”, tot matisant que es tracta d’“infraestructures mínimes” que són “rentables socialment”.

En relació amb l’estat del projecte, Coma ha confirmat que es continua treballant en el text legislatiu i que els comuns són informats dels avenços. “S’està treballant des de Govern amb el projecte de llei i aquesta setmana tornarem a tenir reunions amb el ministre per veure aquests avenços”, ha explicat, en al·lusió a la voluntat expressada d’entrar el projecte a tràmit parlamentari abans de l’estiu. Finalment, la cònsol ha reiterat que des de l’inici s’ha acordat que les competències territorials es mantinguin en mans dels comuns. “El territori pertany als comuns i des d’un inici és el que vam voler marcar, tant des de Canillo com des d’Ordino”, ha conclòs.

Alcobé adverteix que el Parc Nacional pot esdevenir “un pou sense fons”, però defensa que hi haurà retorn assegurat

Llegir
