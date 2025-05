Successos

Una col·lisió entre dos turismes a Encamp sense ferits ocasiona diversos danys materials

La Policia ha rebut l’avís al voltant de les 15.30 hores i s’ha desplaçat fins al lloc dels fets; les causes de l’accident encara s’investiguen

La Policia ha rebut un avís al voltant de les 15.26 hores alertant d’un accident de trànsit a la CG-2 a Encamp. En el sinistre s’han vist implicats dos turismes i, segons ha confirmat el cos policial, no s’han registrat ferits, només danys materials. En un principi no s’hauria requerit als agents de seguretat, però finalment el cos de policia s’ha hagut de desplaçar fins al lloc dels fets per dur a terme les tasques pertinents. Encara es desconeixen les causes exactes de la col·lisió.

-pendent d’ampliació-