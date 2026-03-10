Alguns clients de l’empresa afectada per l’atac cibernètic denuncien manca d’informació per part de l’entitat

Alguns clients de l’empresa afectada pel ciberatac detectat recentment al país han expressat la seva preocupació després d’haver experimentat incidències en els serveis i de no haver rebut cap comunicació directa sobre el que estava passant. Diversos afectats han explicat al PERIÒDIC que només van tenir constància del problema quan van intentar utilitzar alguns dels serveis de la companyia.
És el cas d’uns empresaris espanyols que tenien el vehicle estacionat en una de les instal·lacions gestionades per l’entitat. Segons expliquen, quan van trucar per recollir el cotxe els van informar que no els el podien lliurar perquè hi havia un problema amb el sistema informàtic. “Ens van dir que no ens podien fer la factura ni indicar-nos l’import a pagar”, relaten, assegurant que aquesta incidència va impedir inicialment que poguessin retirar el vehicle.
Finalment, després de conversar amb el personal de l’empresa, van arribar a un acord que els va permetre recuperar el cotxe. Tot i això, en el moment de la recollida els van tornar a indicar que hi havia una incidència tècnica, sense concretar-ne la causa. Aquesta falta d’informació és el que, segons expliquen, els genera més inquietud. “Ens preocupa perquè tenen totes les nostres dades i no sabem de quina manera ens pot afectar”, assenyalen.
Els mateixos clients recorden que en la primera trucada que van fer dilluns ja se’ls va comentar que els problemes s’arrossegaven des de divendres. També expliquen que en el moment de fer el pagament van haver d’utilitzar dos terminals de pagament (TPV), ja que el primer presentava errors de manera continuada.
Altres clients també han detectat incidències similars. Un d’ells explica que va tenir dificultats per pagar amb la targeta vinculada a l’entitat. “No em deixava fer el pagament amb la targeta d’aquesta empresa, però amb la d’un altre establiment sí que va funcionar”, relata. Aquest mateix usuari assegura que en accedir a l’aparcament va trobar les barreres completament obertes, una situació que li va resultar poc habitual. “En aquell moment ens deien que hi havia un problema informàtic, però ara em queda el dubte de si realment es tractava d’això o d’un ciberatac”, afegeix.
Un altre client també ha detectat anomalies en consultar el saldo associat a la seva targeta, ja que l’aplicació indicava temporalment un import de zero euros. Segons explica, aquest fet li va generar dubtes fins que va sentir que l’empresa podria haver estat víctima d’un atac cibernètic.
Les incidències s’han produït en paral·lel a la confirmació per part de l’Agència Nacional de Ciberseguretat d’Andorra (ANC-AD) que una empresa privada del país ha estat objecte d’un ciberatac, un episodi que ha activat avisos preventius a les infraestructures sensibles del Principat.