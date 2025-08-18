Cicland creix amb força, però l’augment d’usuaris i el vandalisme limiten un projecte amb molt ús entre els joves

El servei públic de bicicletes elèctriques compartides Cicland viu un moment de creixement intens, però també de tensions. Diversos usuaris han traslladat queixes sobre actes de vandalisme, errors tècnics de l’aplicació i manca de bicicletes disponibles, tot i que també destaquen l’interès del projecte i la bona atenció al client.
Segons han explicat alguns joves testimonis dels fets a EL PERIÒDIC, hi ha persones que utilitzen les bicicletes de manera indeguda, pujant-se’n a les cistelles o estirant-les dels ancoratges fins a trencar-les. En altres casos, el sistema de localització ha permès trobar fins a vuit bicicletes robades i abandonades a la muntanya. Aquest estiu, de les 50 bicicletes previstes al país, en certs moments només n’hi havia 10 o 12 d’operatives, i una trentena d’aquestes han arribat a estar fora de servei pendents de reparacions.
En resposta a aquestes situacions, el gerent de Cicland, Javier González, reconeix que el vandalisme existeix, però matisa que “no és un fenomen nou, sinó que ara es percep més perquè l’ús s’ha multiplicat per tres i per deu en els darrers anys”. Segons ha subratllat en declaracions a aquest mitjà, “si abans amb 20 bicicletes en sobraven, ara amb 40 en falten”, i això fa que qualsevol acte incívic tingui més impacte.
El fort augment de la demanda ha posat pressió sobre la flota i el desgast és molt superior, fins al punt que cada dia poden tenir 15 bicicletes retirades per seguretat i manteniment. Pel que fa a la gestió dels danys, González assegura que “quan hi ha desperfectes fem denúncia, demanem gravacions i presentem pressupostos de reparació. D’aquesta manera, el conflicte es resol amb els responsables responent econòmicament sense arribar a judici”.
Una de les parades de Cicland. | Lector
En aquest sentit, el cap de l’Àrea de Mobilitat, Dani Boneta, ha reconegut la situació, assegurant que l’augment d’usuaris també ha incrementat la pressió sobre la gestió del servei. “Hi ha hagut un augment important dels usuaris i això fa que quan hi ha qualsevol incidència, com pot ser un acte de vandalisme, tornar les bicis al carrer en bon estat costa més per una manca de recanvis i reparacions”, explica Boneta, qui descarta que la solució passi per apujar l’edat mínima d’ús a 18 anys: “És un servei adequat a tothom, però sobretot a joves que encara no tenen l’edat per tenir un vehicle i això els permet desplaçar-se. La solució passa per fer alguna campanya de conscienciació per deixar clar que és un servei públic per a tothom i que si el fem malbé perjudiquem la resta”, ha ponderat.
Tanmateix, els usuaris critiquen les dificultats amb l’aplicació mòbil, que en alguns casos mostra bicicletes que no hi són, obliga a reiniciar diverses vegades per finalitzar un trajecte o no reconeix la parada per bloquejar el vehicle. En resposta, el gerent de Cicland afirma desconèixer aquestes incidències, tot i que admet que “és veritat que l’aplicació és una mica antiga, però és una aplicació que funciona també a escala europea”, i es compromet a revisar-ne el funcionament.
Malgrat aquests inconvenients, el servei rep valoracions positives en l’atenció al client, un aspecte que l’empresa assegura haver potenciat especialment. “Hem ampliat horaris i donem resposta ràpida via WhatsApp o telèfon. El més important és que l’usuari se senti recolzat i tingui resposta, i quan hi ha errors intentem no cobrar el servei”, explica González. Alhora, defensa el paper clau dels usuaris més joves: “La gent jove és la que realment està fent el canvi cultural cap a la mobilitat compartida. Els actes vandàlics venen de persones que sovint ni tan sols són clients habituals del servei, sinó que ho fan per gràcia, de nit o en cap de setmana”.
Pel que fa a possibles solucions, el responsable de mobilitat també avança que, de cara al setembre, està prevista una reunió amb l’empresa concessionària. “És sobre la taula augmentar el nombre de bicis al carrer, augmentar el nombre de parades i també ser més ràpids en el retorn de les bicis en reparació”, ha assegurat, tot i que sense concretar molt més.
Així doncs, Cicland es troba en un punt clau des de la seva creació l’any 2018, sent ara el moment amb més usuaris i amb una tendència clara a continuar augmentant. Es tracta d’un model de mobilitat que cada vegada desperta més interès, però que encara ha de superar reptes tecnològics, de seguretat i de civisme per consolidar-se com a alternativa real al vehicle privat a Andorra.