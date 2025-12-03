Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • L’emotiu acomiadament ha reunit centenars de persones. | El Periòdic / L.G.R.
Laura Gómez Rodríguez
Obituari

Centenars d’assistents acompanyen i donen suport als pares i familiars en el funeral de la nena de 15 mesos

En un ambient solemne a l'Església Sant Pere Màrtir d'Escaldes-Engordany, els assistents al sepeli han volgut fer arribar un adeu a l'infant

Amb l’Església de Sant Pere Màrtir d’Escaldes-Engordany completament plena, familiars, amics i veïns han acompanyat aquest dimarts els pares de la nena de 15 mesos que va morir dissabte a la nit per causes que encara s’estan investigant. L’emotiu acomiadament ha reunit centenars de persones que han volgut fer arribar el seu escalf a la família en un moment de dolor profund. La cerimònia, que ha començat a les 11.30 hores, s’ha desenvolupat en un ambient solemne i de màxim respecte. Els assistents han anat arribant progressivament fins a omplir el temple per acompanyar la família.

Assistents fora de l’Església de Sant Pere Màrtir d’Escaldes-Engordany. | El Periòdic / L.G.R.
Investigació oberta per possibles negligències

D’altra banda, fonts policials han assegurat que la investigació es troba en mans de Batllia, sent Justícia qui s’encarregarà de dictar al cos policial si troba pertinent iniciar alguna acció. La Policia va passar el procés a la Batllia dilluns mateix després de rebre la denúncia per part dels pares diumenge. Tanmateix, diversos mitjans del país han informat que els pares haurien acudit en diverses ocasions al Servei d’Urgències durant els dies previs, atès que la nena presentava símptomes compatibles amb un refredat. Segons aquestes informacions, la situació hauria evolucionat fins al vespre de dissabte, quan es va efectuar un trasllat d’urgència, i posteriorment es va comunicar la defunció.

El SAAS revisa el procés assistencial

En paral·lel a la investigació policial, el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) va comunicar el mateix dilluns també que iniciava una investigació interna amb l’objectiu de revisar detalladament l’atenció dispensada a la menor i verificar si es van seguir correctament tots els protocols i guies mèdiques establertes. Des de la direcció del SAAS s’ha remarcat que aquesta revisió forma part dels procediments habituals quan es dona un cas d’aquesta naturalesa.

La Policia confirma que investiguen la mort d’un infant de 15 mesos a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell

Llegir
