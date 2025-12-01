Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • L'edifici de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Denúncia presentada per la família

La Policia confirma que investiguen la mort d’un infant de 15 mesos a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell

La investigació interna pretén revisar el procés assistencial i arribar a verificar si es van seguir els protocols i les guies mèdiques establertes

Obertes totes les diligències arran de la mort d’un infant de 15 mesos aquest cap de setmana al Servei d’Urgències de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. La Policia confirma que ha iniciat el procés després de rebre una denúncia presentada ahir per coneixer els fets i si possiblement aquests podrien estar relacionats amb una possible negligència mèdica. Així, el cos policial ha apuntalat que ha posat el cas en coneixement de la Batllia i de la Fiscalia, tal com és preceptiu en situacions d’aquest tipus.

Paral·lelament, el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) ha fet públic un comunicat on informa que ha obert un expedient intern per analitzar detalladament l’atenció que va rebre la família i l’infant. Segons la Direcció del SAAS, la investigació interna té per objectiu revisar el procés assistencial i verificar si es van seguir correctament els protocols i les guies mèdiques establertes.

-pendent d’ampliació-

